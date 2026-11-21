Học sinh được phát huy năng lực học tập, rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và ý thức đóng góp cho cộng đồng.

Để bài học tiếp nối ngoài lớp học

Trong không khí vui hội trung thu, tập thể lớp 10/24, Trường THPT Phan Châu Trinh đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức vui chơi và tặng quà cho các bệnh nhi. Những chiếc lồng đèn tự làm, những phần quà cùng các tiết mục văn nghệ, trò chơi được chuẩn bị để mang đến niềm vui cho các em nhỏ phải đón Tết Trung thu trong bệnh viện.

Hoạt động trải nghiệm như vậy là một phần trong quá trình giáo dục học sinh của Trường THPT Phan Châu Trinh.

Hội đồng sư phạm Trường THPT Phan Châu Trinh và Đội tình nguyện Hoa Phượng đỏ với chương trình Ngày yêu thương, tặng sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ kinh phí chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Nam Trà My và Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập (TP Đà Nẵng).

Các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trở thành dịp để học sinh tham gia những chủ đề gần gũi với đời sống học đường. Có những nội dung được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa: tình bạn đẹp và phòng, chống bạo lực học đường; văn hóa giao tiếp, ứng xử; quản lý cảm xúc. Thay vì chỉ tiếp nhận các quy tắc qua lời nhắc nhở, các em có cơ hội quan sát tình huống, trao đổi cách xử lý và nhìn lại hành vi của mình. Những vấn đề thường gặp trong quan hệ bạn bè, cách ứng xử với thầy cô hay khả năng kiểm soát cảm xúc được đặt vào bối cảnh cụ thể, giúp bài học gần hơn với đời sống.

Một số hoạt động sinh hoạt CLB đội nhóm, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp của học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh.

Giáo dục kỹ năng sống còn được kết nối với việc xây dựng văn hóa học đường. Năm 2025, nhà trường được UBND TP khen thưởng vì thành tích trong thực hiện đề án văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025.

Những hoạt động trải nghiệm giúp nhà trường mở rộng phạm vi giáo dục, học sinh có điều kiện để hoàn thiện phẩm chất - kỹ năng. Học sinh có thêm cơ hội rèn khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và nhận diện trách nhiệm của bản thân trong tập thể. Đây là những năng lực cần thiết để các em trưởng thành, chủ động hơn khi bước vào môi trường học tập và làm việc sau này.

Bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ

Trường THPT Phan Châu Trinh chú trọng tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 2.665 học sinh xuất sắc, chiếm 67,83%, và 1.206 học sinh giỏi, chiếm 30,69%. Tỷ lệ học sinh xuất sắc tăng 3,15% so với năm học trước, không có học sinh ở mức Chưa đạt; 99,82% học sinh xếp loại rèn luyện Tốt.

Trường THPT Phan Châu Trinh đẩy mạnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp cho học sinh.

Thành tích ở các sân chơi học thuật cho thấy sự đa dạng trong năng lực của học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh. Tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh nhà trường đạt 5 giải, gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Ở cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, trường có 2 giải, gồm 1 giải Nhì và 1 giải Ba; 3 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic trí tuệ nhân tạo quốc gia…

Ở cấp thành phố, học sinh lớp 12 giành 256 giải trong Kỳ thi học sinh giỏi, gồm 49 giải Nhất, 48 giải Nhì, 83 giải Ba và 76 giải Khuyến khích. Học sinh trường còn đạt 8 giải tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành phố và 13 giải ở Hội thi Tin học trẻ. Tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, trường giành 53 huy chương, gồm 9 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng.

Đằng sau những kết quả này là việc duy trì nền nếp học tập, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và phát triển sở trường. Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoạt động STEM, phối hợp với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo. Giáo viên được bồi dưỡng năng lực số để từng bước đưa công nghệ vào hoạt động dạy học, hướng dẫn học sinh tiếp cận tri thức và giải quyết vấn đề theo cách chủ động hơn.

Trường THPT Phan Châu Trinh sinh hoạt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2025 - 2026.

Tinh thần sẻ chia được thể hiện qua các chương trình hỗ trợ học sinh và hoạt động hướng về những địa bàn còn khó khăn. Năm học 2025 - 2026, nhà trường trao 152 suất học bổng với tổng trị giá 374,5 triệu đồng, gồm cả học bổng tài năng và hỗ trợ học tập; tặng quà Tết cho 95 HS với tổng kinh phí hơn 86,4 triệu đồng, ủng hộ 125 triệu đồng và 1.200 quyển vở hỗ trợ các trường ở vùng khó khăn.

Song song với phát triển năng lực, công tác bồi dưỡng lý tưởng và tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh được Trường THPT Phan Châu Trinh quan tâm từ sớm. Học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực trong hoạt động Đoàn và thể hiện tinh thần trách nhiệm được theo dõi, bồi dưỡng qua quá trình rèn luyện.

Năm 2025, trường giới thiệu 30 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 28 học sinh; 18 em sau đó được kết nạp Đảng. Cách làm này đặt công tác phát triển Đảng trong mối liên hệ với quá trình học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động tập thể của học sinh. Việc được lựa chọn bồi dưỡng không chỉ là sự ghi nhận kết quả, mà còn đặt ra yêu cầu để mỗi em tiếp tục giữ vai trò gương mẫu, có ý thức với tập thể và cộng đồng.

Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Phan Châu Trinh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; tập thể nhà trường đồng thời được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua vì những thành tích nổi bật trong năm 2025. Năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục được UBND thành phố tặng Bằng khen, cùng với đó, hai cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua.