Sáng 20-11, Trường THPT Phan Bội Châu, phường Cam Ranh tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 - 2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Dự lễ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Cam Ranh, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh, các thế hệ cựu học sinh và toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Ranh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Phan Bội Châu.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của biết bao thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Lãnh đạo phường Cam Ranh và Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu tặng hoa tri ân thầy cô nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Dịp này, nhà trường đã công bố quyết định khen thưởng đối với 32 giáo viên và 21 học sinh đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng và tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2026 - 2027, đồng thời khen thưởng các tập thể lớp đạt giải trong các hoạt động phong trào chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, như: Hội thi trang trí bảng và hội thi cắm hoa.

Cũng tại buổi lễ, cựu học sinh Nguyễn Lê Đông Tuyên (niên khóa 1997 - 2000) trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.