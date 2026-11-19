Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Trường THPT Pác Khuông được thành lập tháng 8/2006, tại thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật. Những ngày đầu đi vào hoạt động, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, từ phòng học đến nơi làm việc, chỗ ở của cán bộ, giáo viên. Những năm học đầu tiên, trường phải dùng chung cơ sở vật chất với Trường THCS Thiện Thuật, có 13 lớp với 547 học sinh và 2 lớp bổ túc THPT với 86 học viên.

Hiệu trưởng Trường THPT Pác Khuông đọc diễn văn ôn lại chặng đường 20 năm thành lập, phát triển nhà trường

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, trường có 12 lớp với khoảng 400 học sinh; 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ duy trì sĩ số hằng năm đạt trên 96%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95%.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, duy trì nền nếp, kỷ cương trong hoạt động giáo dục. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Đại diện nguyên lãnh đạo nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã cùng ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường; chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm gắn bó với mái trường và bày tỏ niềm tự hào trước những kết quả đạt được. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh hôm nay tiếp tục nỗ lực trong giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và viết tiếp chặng đường phát triển của nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đạt được trong 20 năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản trị; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban Giám hiệu nhà trường

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen của Giám đốc sở cho các cá nhân tiêu biểu của nhà trường

Tại chương trình, tập thể nhà trường và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 5 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của nhà trường.

Thừa uỷ quyền của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể Ban Giám hiệu nhà trường

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng nhà trường lẵng hoa và 1 chiếc tivi; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường.