Trường THPT Như Thanh (Như Thanh – Thanh Hóa): Hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành

Ra đời trong những năm tháng gian khó, khi cả nước đang ra sức xây dựng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Trải qua 60 năm, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Như Thanh luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt, trở thành một trong những lá cờ đầu của khối trường THPT khu vực miền núi tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Huân trương Lao động hạng Nhì cho đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Như Thanh năm 2009.

Ngày đầu thành lập, Trường chỉ có một lớp 8 với 47 học trò và 3 người thầy đầu tiên. Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, dù khó khăn, gian khổ, dù thiếu thốn trăm bề, thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực cố gắng, thi đua dạy tốt, học tốt.

Năm 1969, khóa tốt nghiệp lớp 10 đầu tiên đạt tỷ lệ đỗ gần 97%, đặt nền móng cho truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường. Cuối tháng 8/1973, trường ổn định tại địa điểm phía nam Khe Rồng, khu vực trung tâm Bến Sung ngày nay, từng bước xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng quy mô đào tạo.

Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy được tinh thần vượt khó, luôn bảo đảm cơ hội học tập và kiên trì mục tiêu giáo dục đã trở thành nền tảng xuyên suốt trong quá trình phát triển của Trường THPT Như Thanh. Đó cũng là những giá trị có ý nghĩa lâu dài khi ngành giáo dục triển khai các chủ trương đổi mới.

Từ trong khói lửa chiến tranh, bước sang giai đoạn khôi phục vết thương thời hậu chiến rồi đến buổi đầu của thời kỳ đổi mới, mái trường Cấp III Như Thanh đã trở thành chứng nhân lịch sử, miệt mài đồng hành cùng quê hương đất nước trong những tháng năm gian khó nhất. Có những người thầy, người trò đã bỏ bút nghiên lên đường ra mặt trận... Có những thế hệ giáo viên đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt thời hậu chiến, vẫn giữ vững niềm tin khát vọng ươm mầm cho tương lai....

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Như Thanh tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh. Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa qua Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận những nỗ lực của Trường THPT Như Thanh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, gắn kết quả học tập với sự trưởng thành của học sinh.

Sau khi ổn định, Trường THPT Như Thanh đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn ra sức thi đua dạy tốt - học tốt. Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mở rộng địa bàn tuyển sinh, quy mô trường lớp, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên...

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, trường THPT Như Thanh dần khẳng định thương hiệu, trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục và đào tạo trên địa bàn khu vực huyện Như Thanh (cũ) tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên và luôn nằm trong tốp đầu khối giáo dục THPT khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Trên nền tảng những bề dày thành tích đã đạt được. Tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đưa nhà trường phát triển lên một nấc thang mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tập thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THPT Như Thanh năm học 2026 – 2027.

Bước sang năm học mới 2026 – 2027, nhà trường có 75 cán bộ, giáo viên, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 68 giáo viên biên chế và 4 giáo viên hợp đồng. Toàn trường có 32 lớp với 1.140 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và hơn 20% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Cùng với quá trình nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ nhà giáo còn được ghi nhận qua các danh hiệu và thành tích nghề nghiệp, trong đó có 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh và nhiều nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Những nỗ lực của nhiều thế hệ thầy và trò đã được phản ánh qua kết quả giáo dục và các phần thưởng mà nhà trường đạt được. Hằng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 99,5%; tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng đạt trên 65%. Hơn 20.000 học sinh đã tốt nghiệp, trong đó có nhiều người trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý và đóng góp cho xã hội.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục là điểm sáng. Năm học 2024 – 2025, nhà trường đạt 41 giải cấp tỉnh; năm học 2015 – 2016, nhà trường từng giành 33 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đứng đầu trong nhóm các huyện miền núi và xếp thứ 18 toàn tỉnh. Năm học 2025 – 2026 nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Bên cạnh đó, học sinh trường còn đạt thành tích tại các sân chơi học thuật cấp Quốc gia, góp phần làm phong phú truyền thống hiếu học của nhà trường và của địa phương.

Thành tích của nhà trường còn được ghi nhận qua các thế hệ học sinh tiêu biểu như: Vận động viên Trần Văn Sỹ giành Huy chương Bạc nội dung chạy 800 m tại SEA Games 19 năm 1997; Phạm Minh Thái từng đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào Học viện Quân y năm 2015 với 29,25 điểm khối B00.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1979; hạng Nhì năm 2008 và hạng Nhất năm 2016; năm 2015 nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công nhận Trường THPT Như Thanh đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của nhà trường.

Hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Như Thanh không chỉ được biết đến là cái nôi của tri thức, mà còn là ngôi trường tiên phong trong việc xây dựng môi trường học tập toàn diện, an toàn và nhân văn cho các thế hệ học sinh. Nhà trường tập trung rèn luyện cho các em đạo đức, kỹ năng sống và các giá trị sống. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện... được thành lập, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần... Dưới mái trường này, học sinh được sống trong không gian của sự sẻ chia, tôn trọng và yêu thương, nơi mỗi em được khích lệ tỏa sáng theo cách của riêng mình, để trở thành những công dân có ích trong tương lai...

Để lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản, lòng biết ơn và sự sẻ chia, những năm qua, trường THPT Như Thanh luôn gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, dành sự tri ân, trân trọng đối với các thế hệ nhà giáo đã có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, nhà trường thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình giáo viên đã mất; đồng thời chia sẻ sự quan tâm cả về vật chất, tinh thần cho các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động ấy tuy giản dị, nhưng tạo nên những giá trị tình cảm lớn lao, góp phần xây dựng ngôi trường trở thành một tập thể đoàn kết, gắn bó và tràn đầy tinh thần yêu thương...

Đội thi Olympic tiếng Anh của Trường THPT Như Thanh đạt giải Nhất toàn tỉnh năm 2026.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, từ mái trường THPT Như Thanh, hàng vạn học sinh đã tốt nghiệp, mang theo tri thức, niềm tin và lòng tự hào, đến với mọi vùng miền trong nước. Nhiều người thành đạt, trở thành kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, doanh nhân, chính khách.... Lại có những cựu học trò trở về mái trường xưa, tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức cho sự nghiệp trồng người. Và, cũng không ít người chọn đến với nhà máy, công trường, hay trở về bên ruộng đồng mưa nắng... Dù ở đâu, dù làm công việc gì, những cựu học trò của trường THPT Như Thanh vẫn mang trong tim hình bóng mái trường yêu dấu cùng những kỷ niệm thiêng liêng về thầy cô, bè bạn. Tình yêu ấy, lòng tự hào ấy trở thành động lực, để họ vượt qua khó khăn, trở thành những công dân gương mẫu, góp phần xây dựng, quê hương, đất nước.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển. Ngày hôm nay, đất nước, quê hương đang tràn ngập khí thế phấn đấu, dựng xây trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết số 71 ngày 22/08/2025 của Bộ Chính trị đang tạo nên một cuộc cách mạng mới đầy tính đột phá trong giáo dục và đào tạo. Trong không khí sục sôi và tự hào ấy, Trường THPT Như Thanh đang vươn mình với quyết tâm mới, khát vọng mới. Hành trang lịch sử 60 năm đầy tự hào chính là nguồn động lực, là sức mạnh nội sinh to lớn, để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, xây dựng trường ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.