Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (1946-2026) và Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Sáng 22/11, tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (1946-2026) và Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cựu học sinh Nhà trường; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc cốt cách con người bền bỉ, cương trực và giàu khát vọng vươn lên. Trong mạch nguồn văn hóa ấy, Phủ Diễn từ lâu được biết đến là vùng đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, gắn liền với những dòng họ khoa bảng nổi tiếng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tháng 3/1946, giữa mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc dốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Nguyễn Xuân Ôn ra đời. Nhà trường vinh dự mang tên Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn, vị thủ lĩnh kiên trung của phong trào Cần Vương, biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần hiếu học.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, tên gọi ấy không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân mà còn nhắc nhở các thế hệ trẻ về niềm tự hào quê hương và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Phan Trọng Đông cho biết, tiền thân của Nhà trường là Trường Phổ thông bán công Nguyễn Xuân Ôn, do Giáo sư Cao Xuân Huy làm Hiệu trưởng. Từ hai lớp học với 80 học sinh trong những ngày đầu thành lập, trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với nhiều tên gọi như Trường Phổ thông cấp 2 Diễn Châu, rồi Trường Phổ thông cấp 3 Diễn Châu (từ năm 1959).

Tháng 11/1988, UBND tỉnh Nghệ An quyết định khôi phục tên gọi truyền thống của Nhà trường. Đến nay, trường có 39 lớp với hơn 1.800 học sinh. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học hằng năm nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ xúc động trước những năm tháng gian khó của nhà trường trong hai cuộc kháng chiến. Có những học sinh phải đi bộ hàng chục cây số, mang theo cơm nắm và sách vở đến trường; những lớp học bằng tranh, tre, nứa, lá được dựng lên giữa bom đạn; nhiều thầy giáo, học trò đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Hơn 90 học sinh của nhà trường đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Chiến tranh có thể phá hủy những lớp học nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập; gian khó có thể làm cho con đường đi đến trường dài hơn nhưng không thể ngăn cản được bước chân của những con người có ý chí”, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ.

Từ những lớp học đơn sơ, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, doanh nhân, chiến sĩ và những người lao động đóng góp trí tuệ, công sức trên mọi miền Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những giá trị mà Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đã đúc kết trong hành trình 80 năm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những giá trị mà Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đã đúc kết trong hành trình 80 năm: Hiếu học, vượt khó, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình, tự thân, tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Đó không chỉ là truyền thống của một ngôi trường, của người học trò xứ Nghệ mà còn là những phẩm chất rất cần thiết của con người Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được; nhấn mạnh việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai là niềm tự hào của nhà trường, quê hương Phủ Diễn, tỉnh Nghệ An và ngành giáo dục, là sự kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết của biết bao thế hệ thầy và trò trong tám thập kỷ qua.

Lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, mỗi thời đại lại đặt ra những yêu cầu mới đối với sự học. Nếu các thế hệ cha ông trước đây phải vượt qua đói nghèo, bom đạn để đến với tri thức thì thế hệ hôm nay phải biết làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, sáng tạo những giá trị mới để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai dân tộc, đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển bền vững và sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Trên tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục Nghệ An và Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trước hết, tiếp tục giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống 80 năm của nhà trường, coi đây là nền tảng tinh thần, động lực để nâng tầm tư duy, xác lập khát vọng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

“Truyền thống không chỉ để tự hào, để nhắc nhở về quá khứ, mà phải trở thành sức mạnh tinh thần, động lực hành động trong hiện tại và tương lai”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhà trường cần giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu sâu sắc giá trị truyền thống, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Phấn đấu xây dựng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương. Trước mắt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả giáo dục làm thước đo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục toàn diện, đột phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học, giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, sử dụng ngoại ngữ và ý thức học tập suốt đời.

Nhà trường cần chủ động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập; đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ một cách thông minh, có trách nhiệm, có đạo đức, không lệ thuộc vào công nghệ.

Đặc biệt quan tâm giáo dục tư tưởng, truyền thống, lịch sử, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, kỹ năng sống, thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm xã hội; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nhân văn.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; nhấn mạnh người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực quyết định chất lượng giáo dục.

“Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải tri thức, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ quá trình dạy và học, nhưng không có gì có thể thay thế được vai trò nêu gương, sự tận tâm, tình thương và trách nhiệm người thầy trong việc hình thành nhân cách con người”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Mỗi thầy giáo, cô giáo cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương thức giảng dạy, chủ động tiếp cận tri thức và công nghệ mới; thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo, là người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tiếp thêm nghị lực để mỗi học trò tự tin vươn lên.

Quan tâm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn; tạo môi trường để mỗi thầy cô giáo được phát huy năng lực, sở trường và cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn nói riêng; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, có giải pháp phù hợp để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết khác, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát huy vai trò của gia đình, xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện để mọi học sinh có cơ hội học tập và phát triển.

Tiếp nối các thế hệ, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bày tỏ vui mừng khi được biết có những cựu học sinh đã gần 100 tuổi, từng học ở những lớp đầu tiên năm 1946, trở về dự lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn phát huy mạnh mẽ vai trò của các thế hệ học sinh, xây dựng cộng đồng Nguyễn Xuân Ôn đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm.

Các thế hệ cựu học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành với nhà trường, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, hỗ trợ học sinh trong học tập, hướng nghiệp, đóng góp trí tuệ và nguồn lực xây dựng nhà trường ngày càng phát triển; tiếp tục là những tấm gương về tinh thần học tập, lao động, cống hiến và trách nhiệm xã hội để các thế hệ học sinh hôm nay có thêm niềm tin, động lực và khát vọng vươn xa.

Nhắn gửi các em học sinh, Phó Thủ tướng Thường trực mong các em tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước bằng chính sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và trưởng thành; luôn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, không ngừng khám phá tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy độc lập và năng lực sáng tạo.

Các em cần chủ động chuẩn bị hành trang bước vào một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, làm chủ tương lai của chính mình, đóng góp vào tương lai của đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

“Nhưng trên hết, các em hãy học tập để làm người: Sống có lý tưởng, có trách nhiệm, trung thực, nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ, biết trân trọng lịch sử, biết ơn cha mẹ, thầy cô, yêu quý quê hương và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực nhắn nhủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng, với truyền thống 80 năm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, sự đồng hành của các thế hệ cựu học sinh, sự tận tâm của các nhà giáo, nỗ lực vươn lên của các em học sinh và sự hỗ trợ của phụ huynh, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, viết nên những trang sử mới, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín, chất lượng hàng đầu của tỉnh Nghệ An và cả nước.