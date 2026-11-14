Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Nghệ An): 80 năm truyền thống, khát vọng vươn tầm

Giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (xã Diễn Châu, Nghệ An).

Không chỉ đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước, nhà trường còn là trung tâm kết nối, lan tỏa các hoạt động chuyên môn của khu vực Bắc Nghệ An. Truyền thống ấy là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu trở thành trường chất lượng cao, từng bước hội nhập quốc tế.

Dấu ấn 80 năm trong lịch sử giáo dục

Tháng 3/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, phong trào bình dân học vụ được triển khai rộng khắp, Trường Phổ thông bán công Nguyễn Xuân Ôn được thành lập theo quyết định của Nha Giáo dục Trung Bộ. Nhà trường ra đời nhằm đào tạo nguồn nhân lực, tập hợp đội ngũ trí thức khu vực Bắc và Tây Bắc Nghệ An, phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Là ngôi trường đào tạo học sinh hệ phổ thông đầu tiên của khu vực Bắc Nghệ An, sau Trường Quốc học Vinh (nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sớm đảm nhận những trọng trách đặc biệt. Trong kháng chiến, trường vừa duy trì hoạt động dạy học trong điều kiện khó khăn, vừa là địa điểm tiếp nhận, trung chuyển học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Từ đây, học sinh được Bộ Giáo dục phân bổ đến các trường ở miền Bắc tiếp tục học tập.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Giai đoạn 1959-1975, nhà trường tiếp tục đào tạo học sinh, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ kháng chiến và công cuộc tái thiết đất nước. Sau ngày thống nhất, trường đảm nhận nhiệm vụ đào tạo học sinh THPT cho khu vực Phủ Diễn và các vùng lân cận.

Trải qua 80 năm, với nhiều lần di chuyển địa điểm, đối mặt với khó khăn do chiến tranh, thiên tai và điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vẫn bền bỉ gìn giữ, phát huy truyền thống. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đóng góp trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều cựu học sinh trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học có uy tín. Tiêu biểu như đồng chí Trương Đình Tuyển (khóa 1956 – 1957), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Nguyễn Đình Lộc (khóa 1956 - 1957), nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Đình Trạc (khóa 1972 – 1975), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND Nghệ An.

Nhà trường cũng là nơi trưởng thành của nhiều trí thức, nhà khoa học đầu ngành, giảng viên các trường đại học lớn trong cả nước như Giáo sư Cao Xuân Huy, Giáo sư – Bác sĩ Đặng Văn Ấn, Phó Giáo sư Trần Đình Hượu...

Thầy trò Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phát huy truyền thống, thi đua dạy học hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, từng bước hội nhập quốc tế.

Không chỉ đóng góp trong đào tạo học sinh, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn còn giữ vai trò là trung tâm, đầu tàu chuyên môn của khu vực Bắc Nghệ An. Nhà trường tham gia tổ chức, hỗ trợ nhiều kỳ thi, cuộc thi và hoạt động chuyên môn của ngành; kết nối, giao lưu, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực.

Nhiều giáo viên trưởng thành từ mái trường này đã trở thành cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, chuyên gia chuyên môn, tiếp tục đóng góp cho các cơ sở giáo dục và ngành Giáo dục tỉnh nhà. Đây là dấu ấn thể hiện sức lan tỏa và đóng góp lâu dài của nhà trường.

Với những nỗ lực, thành tích đạt được, nhà trường nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Năm học 2026 – 2027, tròn 80 năm ngày thành lập, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn vinh dự lần thứ 2 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Phát huy truyền thống, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

80 năm lịch sử là niềm tự hào, nhưng tương lai mới là thước đo bản lĩnh và tầm nhìn phát triển của nhà trường. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn cần tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục. Hướng tới xây dựng trở thành cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao, môi trường học tập hiện đại, có sự hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, trước hết, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến về chất lượng mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy học và phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới.

Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn giữ vai trò đầu tàu chuyên môn giáo dục của khu vực Bắc Nghệ An.

Cùng với đó, nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị và dạy học; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho giáo viên, học sinh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện và hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm cộng đồng, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực và phát triển toàn diện.

Đối với các em học sinh, mong rằng, niềm tự hào về truyền thống 80 năm của mái trường sẽ trở thành động lực để mỗi em nỗ lực học tập, rèn luyện, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh. Học không chỉ để tiếp thu tri thức mà còn để hoàn thiện nhân cách, sống có trách nhiệm, có khát vọng và sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tin tưởng rằng, với nền tảng truyền thống được vun đắp qua tám thập kỷ, sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và nỗ lực của các thế hệ học sinh, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.