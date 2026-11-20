Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các giáo viên.

Sáng 20/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, trường đạt 48 giải, gồm 4 giải nhất, 10 giải nhì, 21 giải ba và 13 giải khuyến khích. Ở cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh nhà trường đạt 1 giải nhì.

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập khá, tốt đạt trên 90%; tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá, tốt đạt 100%.

Bên cạnh hoạt động dạy học, nhà trường vận động hơn 170 triệu đồng thông qua phong trào dân vận khéo và mô hình “3 đủ”, hỗ trợ 170 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Dịp này, nhà trường thông tin dự án cải tạo, sửa chữa, xây mới và mua sắm thiết bị với tổng mức đầu tư hơn 83 tỉ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các giáo viên.

Cô trò lớp 11A13, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH