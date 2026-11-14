Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên): Nửa thế kỷ gieo chữ, trồng người

Tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: NTCC

50 năm xây dựng và trưởng thành

Tháng 10/1976, giữa những năm tháng đất nước vừa thống nhất, Trường Cấp III vừa học vừa làm Mỹ Hào (tiền thân của Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật ngày nay) được thành lập tại thôn Hiển Dương, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào cũ.

Sự ra đời của nhà trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình 50 năm xây dựng và phát triển.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 4 lớp với 180 học sinh, cùng 13 cán bộ, giáo viên, nhân viên; điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đời sống giáo viên gặp nhiều khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và quyết tâm bám trường, bám lớp, các thế hệ nhà giáo đã cùng nhau vượt khó, duy trì nền nếp dạy và học.

Năm 1985, trường chính thức chuyển về địa điểm hiện nay, cạnh Quốc lộ 5. Từ đây, quy mô và diện mạo nhà trường từng bước thay đổi. Hệ thống phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, phòng học bộ môn, khuôn viên sân trường được đầu tư xây dựng; trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày càng được bổ sung, hiện đại hóa.

Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Ảnh: NTCC

Đến nay, Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật có 37 lớp với 1.710 học sinh và 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% đội ngũ đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, trong đó có 20 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

Đáng chú ý, năm 2017, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022, sau chu kỳ 5 năm. Đây là nền tảng quan trọng để Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật tiếp tục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Khẳng định chất lượng bằng những kết quả thực chất

Phát huy truyền thống được các thế hệ đi trước vun đắp, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT nhiều năm đạt 100%.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường chú trọng và duy trì hiệu quả. Nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Phong trào thể dục thể thao thường xuyên nằm trong tốp 3 toàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Tin học trẻ và các giải thể thao cấp quốc gia.

Nhiều cán bộ, giáo viên được nhận Bằng khen của các cấp, ngành. Ảnh: NTCC

Bên cạnh hoạt động dạy và học, các phong trào văn hóa, văn nghệ, hoạt động Đoàn, Hội được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách và phát huy năng lực, sở trường của học sinh.

Những nỗ lực trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ thầy và trò nhà trường đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Chi bộ nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trường nhiều năm được công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thường xuyên được các cấp Trung ương và địa phương khen thưởng.

Nhiều cán bộ, giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, năm 2025, nhà trường vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua và quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Chủ động chuyển mình trước yêu cầu đổi mới

Nhà giáo Phạm Thị Thu Hương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật cho biết, nhìn lại chặng đường 50 năm, những thành quả nhà trường đạt được là kết tinh của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Giáo dục; sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đặc biệt, đó còn là kết quả từ tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo cùng tinh thần nỗ lực học tập, rèn luyện của nhiều thế hệ học sinh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, duy trì và nâng cao thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật trao thưởng giáo viên, học sinh tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: NTCC

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đoàn kết, vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chủ động tiếp cận những phương pháp giáo dục mới; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ, giáo viên.

Song song với đó, trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện và hạnh phúc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm cho học sinh. Đẩy mạnh phối hợp với gia đình và xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Nhà trường cũng đặt mục tiêu giữ vững, nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại.

50 năm xây dựng và phát triển, đã có hơn 250 cán bộ, giáo viên, nhân viên từng công tác, gắn bó và cống hiến; hàng chục nghìn học sinh được học tập, trưởng thành từ Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật. Nhiều cựu học sinh trở thành cán bộ quản lý, nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, doanh nhân… đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.