Trường THPT Nguyễn Hiền kỷ niệm 30 năm thành lập

Trường THPT Nguyễn Hiền nhận Cờ của UBND thành phố ghi nhận 30 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: KHÁNH LINH

Thành lập năm 1996, trong những năm đầu còn nhiều thiếu thốn, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực xây dựng nền nếp, đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với sự quan tâm của ngành giáo dục, chính quyền địa phương và sự đồng hành của phụ huynh, nhà trường ngày càng phát triển. Hiện trường có hơn 1.800 học sinh; nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực cho xã hội.

Trường THPT Nguyễn Hiền nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển. Ảnh: KHÁNH LINH

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Minh Huệ nhấn mạnh, thành quả hôm nay là kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ nhà giáo, nhân viên và học sinh. Mỗi người đã góp phần vun đắp truyền thống, bản sắc của mái trường; đồng thời đặt nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng Giấy khen cho 10 giáo viên,nhân viên nhà trường vì có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển trường giai đoạn 1996 - 2026. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng tổ chức tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; giao lưu với cựu học sinh và khánh thành phòng truyền thống…

Dịp này, Trường THPT Nguyễn Hiền nhận Cờ của UBND thành phố ghi nhận 30 năm xây dựng và phát triển; nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Cường tặng giấy khen cho chi bộ nhà trường vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ngoài ra, 10 giáo viên, nhân viên được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển trường giai đoạn 1996 - 2026.