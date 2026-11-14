Trường THPT Ngọc Hồi kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày hội đón sự trở về của các nhà giáo nguyên là hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ cùng nhiều thế hệ học trò, để cùng nhìn lại hành trình từ những lớp học sơ tán thời chiến đến ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Hưng

Trình bày diễn văn kỷ niệm, cô giáo Khúc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi nhắc lại, cách đây tròn 60 năm, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, Trường cấp ba Ngọc Hồi được thành lập, mang theo khát vọng tri thức của nhân dân vùng đất phía Nam Thủ đô. Những ngày đầu, trường chỉ có tám lớp học sơ tán với khoảng 300 học sinh và gần 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cô giáo Khúc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi trân trọng tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, các nhà giáo lão thành đã đặt nền móng cho truyền thống và bản sắc của nhà trường. Ảnh: Mạnh Hưng

Từ những lớp học tường đất, mái tranh đơn sơ đến những dãy nhà cấp bốn mái ngói còn nhiều thiếu thốn, rồi từng bước được xây dựng, mở rộng thành ngôi trường khang trang, theo Hiệu trưởng Khúc Thị Huệ, đó không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất mà còn là hành trình bền bỉ của ý chí, nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ thầy và trò.

Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều học sinh của trường đã tạm gác bút nghiên lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, 49 cựu học sinh đã anh dũng hy sinh, để lại trong lịch sử nhà trường những trang ký ức thiêng liêng.

Các thế hệ học sinh trở về mái trường xưa, cùng ôn lại những kỷ niệm và gặp gỡ đồng nghiệp trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: Mạnh Hưng

Sáu mươi năm qua, khoảng 23.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Từ năm 1999 đến nay, học sinh nhà trường giành 486 giải học sinh giỏi cấp thành phố, riêng ba năm gần đây có năm giải Nhất. Năm học 2026 - 2027, trường có 46 lớp với 2.071 học sinh và 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên, dạy và học trong ngôi trường mới được thành phố đầu tư xây dựng lại.

Sáu thập kỷ đi qua, các thế hệ học sinh vẫn cùng chung một điểm kết nối: tình cảm và niềm tự hào dành cho mái trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Mạnh Hưng

"Một ngôi trường hiện đại không chỉ được tạo nên bởi những công trình khang trang, mà trước hết phải được khẳng định bằng chất lượng giáo dục, bằng đội ngũ nhà giáo tận tâm và bằng những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến", cô giáo Hiệu trưởng Khúc Thị Huệ chia sẻ.

Hướng tới mô hình "Trường học số"

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, tính đến tháng 11/2026, Thủ đô có 1.668 trường với gần 2,3 triệu học sinh và hơn 126.000 cán bộ, giáo viên; đứng thứ hai toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả cao nhất từ trước đến nay. Đóng góp vào thành tích đó có nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Ngọc Hồi; Huân chương Lao động hạng Ba cùng ngôi trường mới chính là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hưng

Để giữ vững truyền thống và tiếp tục bứt phá theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị nhà trường khai thác tối đa, hiệu quả cơ sở vật chất vừa được đầu tư; ứng dụng khoa học công nghệ thiết thực, an toàn vào quản trị, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tiến tới xây dựng thành công mô hình "Trường học số". Cùng với đó là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng ngoại ngữ cho cả giáo viên và học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lòng biết ơn, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân; tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn.

Ông Trần Thế Cương cũng đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá về chuyển đổi số, hiện đại hóa giáo dục; cấp ủy, chính quyền xã Thanh Trì cùng các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong quản lý, vận hành cơ sở vật chất mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hưng

"Các em hãy tự hào về truyền thống 60 năm vẻ vang của mái trường mang tên chiến công Ngọc Hồi lịch sử, biến niềm tự hào ấy thành động lực và hành động thiết thực. Đồng thời, không ngừng rèn đức, luyện tài, làm chủ khoa học công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến để trở thành những công dân số, công dân toàn cầu ưu tú", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội nhắn nhủ học sinh nhà trường.

Ông Nguyễn Dương Chung, Phó ban thi đua khen thưởng TP. Hà Nội điều hành phần trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Mạnh Hưng

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Trần Thế Cương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Ngọc Hồi, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô và đất nước

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Trần Thế Cương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Mạnh Hưng

60 năm THPT Ngọc Hồi và những thế hệ tiếp nối

Thay mặt các thế hệ cựu học sinh, ông Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XVI, cựu học sinh niên khóa 1996 - 1999, vẫn xưng "em" trước các thầy cô giáo cũ. Với cựu học sinh, khi trở về trường, "những vị trí, chức vụ, những lo toan của cuộc sống dường như đều ở lại phía sau", để mỗi người lại được là học trò, được cất lên hai tiếng thân thương "thầy cô".

Thay mặt các thế hệ cựu học sinh, ông Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội khóa XVI, cựu học sinh niên khóa 1996 - 1999 phát biểu. Ảnh: Mạnh Hưng

"Có thể chúng em đã quên nhiều công thức, nhiều bài giảng, nhưng vẫn nhớ ánh mắt bao dung khi mắc lỗi và sự nghiêm khắc khi chưa cố gắng", ông Nguyễn Ngọc Việt chia sẻ.

Dịp này, các thế hệ cựu học sinh đã gửi tặng nhà trường một bức tranh như lời tri ân và mong muốn truyền thống tôn sư trọng đạo tiếp tục được gìn giữ. Ảnh: Mạnh Hưng

Nhắn gửi lớp học sinh hôm nay, ông Việt mong các em trân trọng từng ngày được ngồi trên ghế nhà trường, học không chỉ vì điểm số mà để hiểu biết, tự lập và làm chủ cuộc đời, bởi trưởng thành chính là cách đứng lên sau những lần vấp ngã. Dù ở thế hệ nào, theo ông Việt, học trò Ngọc Hồi vẫn luôn có chung "một trạm thanh xuân để trở về".

Các thế hệ cựu học sinh trường THPT Ngọc Hồi tặng trường quỹ khuyến học A60. Ảnh: Mạnh Hưng

Đại diện học sinh toàn trường, học sinh Trần Anh Tú, lớp 11A1, bày tỏ niềm tự hào khi được học dưới mái trường mang địa danh lịch sử gắn với chiến công của cha ông, và thấy bản thân "thật may mắn khi được trở thành một phần của truyền thống". Nhắc đến 49 cựu học sinh đã ngã xuống vì Tổ quốc, nam sinh cho rằng sự hy sinh ấy nhắc thế hệ mình "biết trân quý hòa bình, biết sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước".

Em Trần Anh Tú, lớp 11A1 thay mặt các học sinh hứa không ngừng học tập, rèn luyện để ngày trở về sau này cũng trọn vẹn niềm tự hào như các thế hệ đi trước. Ảnh: Mạnh Hưng

"Truyền thống 60 năm vừa là niềm tự hào lớn lao, vừa trao cho thế hệ học sinh hôm nay một sứ mệnh thiêng liêng, đó là giữ gìn những giá trị tốt đẹp, đồng thời viết tiếp và làm dày thêm những trang sử vàng của nhà trường", em Trần Anh Tú tự hào chia sẻ.