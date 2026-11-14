Trường THPT Ngọc Hồi đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Trí Nhân.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi Khúc Thị Huệ cho biết, cách đây tròn 60 năm, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, Trường THPT Ngọc Hồi được thành lập, mang theo khát vọng học tập, khát vọng tri thức của nhân dân vùng đất phía Nam của Thủ đô.

Từ những lớp học tường đất, mái tranh đơn sơ giữa những năm tháng chiến tranh, đến những dãy nhà cấp bốn mái ngói còn nhiều thiếu thốn, rồi từng bước được xây dựng, mở rộng, đến nay là một ngôi trường khang trang, hiện đại - đó không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà còn là hành trình bền bỉ của ý chí, nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Ngọc Hồi.

Cùng với những giá trị truyền thống ấy, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Từ năm 1999 đến nay, học sinh nhà trường đã giành được 486 giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó riêng 3 năm gần đây có 5 giải Nhất. Nhiều giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" năm học 2025-2026 của UBND thành phố Hà Nội tặng Trường THPT Ngọc Hồi.

Những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ thầy và trò đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND thành phố Hà Nội...

Năm 2024, nhà trường được thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng lại và khánh thành ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Năm học 2026-2027, nhà trường có 46 lớp, 2.071 học sinh và 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Trường THPT Ngọc Hồi đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trí Nhân

Theo đồng chí Trần Thế Cương, phần thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cao quý cùng ngôi trường mới khang trang, hiện đại vừa được thành phố đầu tư, khánh thành và gắn biển công trình cuối năm 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn vào sự nghiệp "trồng người" của Thủ đô đối với Trường THPT Ngọc Hồi.

Để giữ vững truyền thống và tiếp tục bứt phá, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, Trường THPT Ngọc Hồi cần khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện đại vừa được đầu tư; ứng dụng khoa học công nghệ mới một cách thiết thực, an toàn vào quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá; tiến tới xây dựng thành công mô hình "Trường học số".

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, nhà trường cần tập trung nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo và kỹ năng ngoại ngữ cho cả đội ngũ giáo viên và học sinh; đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất, hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; chú trọng đào tạo thực chất về năng lực hội nhập và nhân cách cho học sinh.

Đặc biệt, Trường THPT Ngọc Hồi cần chú trọng giáo dục đạo đức, lòng biết ơn, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân. Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, giàu tính nhân văn, nơi mỗi thầy, cô giáo được khơi nguồn sáng tạo và mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng, phát huy tối đa sở trường cá nhân.