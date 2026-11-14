Trường THPT Ngọc Hồi đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Trí Nhân

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi Khúc Thị Huệ cho biết, cách đây tròn 60 năm, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, Trường THPT Ngọc Hồi được thành lập, mang theo khát vọng học tập, khát vọng tri thức của nhân dân vùng đất phía Nam của Thủ đô.

Từ những lớp học tường đất, mái tranh đơn sơ giữa những năm tháng chiến tranh, đến những dãy nhà cấp bốn mái ngói còn nhiều thiếu thốn, rồi từng bước được xây dựng, mở rộng, đến nay là một ngôi trường khang trang, hiện đại - đó không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà còn là hành trình bền bỉ của ý chí, nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Ngọc Hồi.

Cùng với những giá trị truyền thống ấy, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Từ năm 1999 đến nay, học sinh nhà trường đã giành được 486 giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó riêng 3 năm gần đây có 5 giải Nhất. Nhiều giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ thầy và trò đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND thành phố Hà Nội...

Năm 2024, nhà trường được thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng lại và khánh thành ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Năm học 2026-2027, nhà trường có 46 lớp, 2.071 học sinh và 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Trường THPT Ngọc Hồi đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trí Nhân

Đồng chí Trần Thế Cương cho biết, trong những năm qua, giáo dục đào tạo của Thủ đô đạt được nhiều thành tựu rất nổi bật. Tính đến tháng 11-2026, thành phố có tổng số 1.668 trường với 69.634 lớp, nhóm lớp với gần 2,3 triệu học sinh, hơn 126.000 cán bộ, giáo viên. Hà Nội đã được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3.000 tỷ đồng/năm học. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố.

Chất lượng giáo dục Thủ đô tiếp tục được giữ vững và nâng cao, khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh, đóng góp vào những thành tích nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trên toàn thành phố, trong đó có Trường THPT Ngọc Hồi.

Theo đồng chí Trần Thế Cương, phần thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cao quý cùng ngôi trường mới khang trang, hiện đại vừa được thành phố đầu tư, khánh thành và gắn biển công trình cuối năm 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn vào sự nghiệp "trồng người" của Thủ đô đối với Trường THPT Ngọc Hồi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" năm học 2025-2026 của UBND thành phố Hà Nội tặng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: PV

Để giữ vững truyền thống và tiếp tục bứt phá, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, Trường THPT Ngọc Hồi cần khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện đại vừa được đầu tư; ứng dụng khoa học công nghệ mới một cách thiết thực, an toàn vào quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá; tiến tới xây dựng thành công mô hình "Trường học số".

Bên cạnh đó, nhà trường cần tập trung nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo và kỹ năng ngoại ngữ cho cả đội ngũ giáo viên và học sinh; đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất, hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; chú trọng đào tạo thực chất về năng lực hội nhập và nhân cách cho học sinh.

Đặc biệt, Trường THPT Ngọc Hồi cần chú trọng giáo dục đạo đức, lòng biết ơn, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân. Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, giàu tính nhân văn, nơi mỗi thầy, cô giáo được khơi nguồn sáng tạo và mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng, phát huy tối đa sở trường cá nhân.

Đồng chí Trần Thế Cương cũng đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu cho thành phố các cơ chế, chính sách đột phá về chuyển đổi số và hiện đại hóa giáo dục, giữ vững vị thế dẫn đầu, dẫn dắt cả nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy và các kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo của thành phố.

Đồng thời, Sở tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ Trường THPT Ngọc Hồi nói riêng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn nói chung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, phương pháp dạy học hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thanh Trì cùng các xã, phường lân cận tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự và môi trường văn hóa lành mạnh xung quanh nhà trường.

Các sở, ngành liên quan của thành phố phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn và hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý, vận hành và bảo trì hiệu quả cơ sở vật chất mới, để Trường THPT Ngọc Hồi luôn là điểm sáng giáo dục của địa phương và Thủ đô.

“Các em hãy tự hào về truyền thống 60 năm vẻ vang của mái trường mang tên chiến công Ngọc Hồi lịch sử, cũng như sự quan tâm, kỳ vọng đặc biệt của thành phố dành cho thế hệ trẻ. Hãy biến niềm tự hào ấy thành động lực và hành động thiết thực; không ngừng rèn đức, luyện tài, chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến để trở thành những công dân số, công dân toàn cầu ưu tú, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Ngọc Hồi, vì những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô và đất nước.