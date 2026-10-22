Trường THPT Ngô Quyền tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử

Trường THPT Ngô Quyền tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử cho học sinh. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Chương trình do Đoàn trường THPT Ngô Quyền phối hợp tổ chức, với sự tham gia của Thiếu tá Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên cung cấp thông tin về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và quá trình học tập, phát triển của học sinh; đồng thời cảnh báo những thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo, đưa các chất gây nghiện vào môi trường học đường.

Thông qua những tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện nguy cơ, kiên quyết từ chối các hành vi rủ rê, lôi kéo sử dụng chất gây nghiện.

Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Dịp này, nhà trường biểu dương đội tuyển NQ Robotics đạt Giải Sáng tạo tại Cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT thành phố Đà Nẵng năm 2026, ghi nhận tinh thần sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu khoa học và nỗ lực học tập của học sinh.

Thông qua hoạt động sinh hoạt dưới cờ, Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy và thuốc lá điện tử.