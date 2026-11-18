Trường THPT Nghi Xuân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng.

Giữ vững chất lượng dạy và học

Năm học 2025–2026, chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 và số 10, Trường THPT Nghi Xuân vẫn nỗ lực ổn định nền nếp, duy trì hoạt động dạy học. Những khó khăn do thiên tai đặt ra thêm áp lực cho thầy và trò, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc chủ động tổ chức dạy học, hỗ trợ học sinh và kiên trì với mục tiêu chất lượng.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả 310 học sinh của trường tham gia dự thi đều đỗ tốt nghiệp. Điểm trung bình chung các môn đạt 6,879, xếp thứ năm toàn tỉnh. Trong đó, môn Địa lý xếp thứ ba; Ngữ văn và Giáo dục kinh tế và pháp luật cùng xếp thứ năm. Một học sinh đạt danh hiệu á khoa cấp tỉnh tổ hợp C00 với 28,25 điểm.

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Kết quả này tiếp nối quá trình duy trì chất lượng của nhà trường. Trong 5 năm học, từ 2020–2021 đến 2024–2025, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của trường liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh Hà Tĩnh; riêng năm học 2023–2024 xếp thứ nhất, năm học 2024–2025 xếp thứ hai.

Để giữ vững kết quả, nhà trường chú trọng tổ chức dạy học phù hợp với từng nhóm học sinh, tư vấn lựa chọn môn học trên cơ sở năng lực và nguyện vọng. Trong quá trình ôn tập, học sinh được phân nhóm, bố trí giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn. Kết quả kiểm tra, thi thử được phân tích thường xuyên để nhận diện những nội dung còn hạn chế, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy và học.

Cùng với chất lượng đại trà, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm. Năm học 2025–2026, trường có 38 trong tổng số 55 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải, chiếm tỷ lệ 69,09%. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh giành 3 giải cấp tỉnh, gồm 2 giải ba và 1 giải tư.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong việc đồng hành, khơi gợi năng lực và tạo điều kiện để học sinh phát huy thế mạnh.

Mở rộng không gian trải nghiệm, rèn luyện

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, Trường THPT Nghi Xuân chú trọng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh có thêm cơ hội vận dụng điều đã học vào thực tiễn.

Trong năm học, nhà trường tổ chức hơn 20 hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo và triển khai 32 tiết dạy theo định hướng STEM. Thông qua các hoạt động này, học sinh được thực hành, trao đổi ý tưởng, rèn kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Các nội dung tìm hiểu di sản Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều và thực tiễn địa phương cũng được đưa vào hoạt động giáo dục. Từ những giá trị văn hóa gần gũi của quê hương, học sinh có thêm hiểu biết, bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ di sản.

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, nhà trường xếp thứ bảy khối THPT tại Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh cấp tỉnh. Học sinh của trường cũng giành 9 giải tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh; 2 học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

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Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng được triển khai thông qua hoạt động Đoàn, thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Nhà trường đồng thời quan tâm tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện.

Với những kết quả đạt được, năm học 2025–2026, tập thể Trường THPT Nghi Xuân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen. Toàn trường có 25 cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 6 giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

Tiếp nối kết quả đã đạt được, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ và quan tâm sự tiến bộ của từng học sinh. Việc kết hợp giữa học kiến thức với trải nghiệm, rèn luyện là nền tảng để học sinh tự tin hơn trên hành trình học tập và lựa chọn tương lai.