Tham gia chương trình có 3 đội thi với 10 thành viên trải qua 5 nội dung thi, gồm: Chào hỏi, trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu ẩm thực quê hương, tìm hiểu kiến thức pháp luật bằng trả lời các câu hỏi, thuyết trình về các vấn đề văn hóa trong đời sống hiện nay.

Các đội tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Thông qua các phần thi, học sinh tìm hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp trang phục, ẩm thực quê hương Cao Bằng; thể hiện hiểu biết về văn hóa ứng xử học đường, phòng chống bạo lực học đường, chấp hành pháp luật và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Đặc biệt, phần giới thiệu ẩm thực kết hợp thiết kế poster bằng ứng dụng công nghệ số góp phần phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao năng lực số cho học sinh.

Ngoài ra, chương trình tổ chức giao lưu khán giả, trải nghiệm trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường sự đoàn kết và giúp học sinh hiểu văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ mà còn được thể hiện qua lời nói, hành động và cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày.

Chương trình ngoại khóa là hoạt động giáo dục thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nhân cách và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, xây dựng môi trường học đường văn minh, lành mạnh, giúp thế hệ trẻ tự tin hội nhập và cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.