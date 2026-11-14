Trường THPT Mai Châu kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cùng dự có đại diện lãnh một số sở, ngành của tỉnh, một số địa phương trong khu vực; các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Mai Châu.

Trường THPT Mai Châu, tiền thân là Trường cấp 3 Mai Châu, được thành lập ngày 1/9/1966. Năm học đầu tiên, trường chỉ có 1 lớp với 4 thầy giáo và 21 học sinh. Lớp học đầu tiên được dựng bằng tranh tre, nứa lá ven bìa rừng Nà Từm, xã Chiềng Châu (cũ).

Từ mái trường đơn sơ giữa núi rừng, các thế hệ thầy và trò đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước xây dựng, phát triển nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn.

Trong 60 năm qua, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành cán bộ quản lý, lãnh đạo, nhà giáo, sĩ quan lực lượng vũ trang, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân và người lao động trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, 6 cựu học sinh của trường đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học, Trường THPT Mai Châu được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Mai Châu và Trường THPT Mai Châu B.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 35 lớp với 1.439 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức dạy học tại điểm trường chính và phân hiệu Bao La. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 97,8%; tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng bình quân trên 25%.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, tiêu biểu là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Mai Châu, ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Minh biểu dương, chúc mừng những thành tích của thầy và trò Trường THPT Mai Châu trong 60 năm qua; đồng thời tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân địa phương.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm; chú trọng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phát huy năng lực, sở trường của học sinh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Mai Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao quà tặng Trường THPT Mai Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của nhà trường.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong dạy học; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

Đồng thời, gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực; ổn định tổ chức sau sáp nhập, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi.

Lãnh đạo xã Mai Châu tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh nhà trường biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhà trường bảo đảm điều kiện dạy và học tại điểm trường chính và phân hiệu; chăm lo học sinh vùng miền núi. Phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân tiếp tục đồng hành, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh đã trao 20 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của Trường THPT Mai Châu, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.