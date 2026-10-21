Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội): Xác minh, làm rõ vụ học sinh hành hung giáo viên ngay tại lớp học

Học sinh lao vào "tấn công" giáo viên. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh trong video cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo đang giảng bài trước lớp, xung quanh có nhiều học sinh. Bất ngờ, một nam sinh từ phía sau lao nhanh lên bục giảng, tiếp cận cô giáo và liên tiếp có hành động đánh vào đầu cô. Sự việc diễn ra đột ngột khiến các học sinh trong lớp không khỏi bất ngờ, nhiều em la ó, đứng dậy và chạy tới can ngăn.

Sau khi được các bạn ngăn lại, nam sinh tạm thời dừng hành động. Tuy nhiên, tình hình chưa kết thúc tại đó. Khi cô giáo tìm cách rời khỏi vị trí nguy hiểm, chạy về phía bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục lao tới với thái độ kích động, có ý định đánh cô lần nữa. Diễn biến trong video khiến người xem không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của giáo viên ngay trong giờ học.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trong tiết Toán vào buổi sáng ngày 19/10 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội). Hiện những thông tin liên quan đến nguyên nhân dẫn đến hành động của nam sinh cũng như quá trình xử lý vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng và nhà trường xác minh, làm rõ.

Lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc tới các phòng, ban của Sở GD-ĐT Hà Nội. Hiện các nội dung liên quan vẫn đang được xác minh, làm rõ nên nhà trường chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

"Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của học sinh, sự an toàn của giáo viên và việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy, học của các học sinh khác lên hàng đầu. Chúng tôi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng để có thông tin khách quan, chính xác và hướng xử lý phù hợp.

Hiện sức khỏe của cô giáo bị học sinh hành hung đã ổn định, cô đang nghỉ ngơi tại nhà và tinh thần cũng dần ổn định. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí trên tinh thần trách nhiệm, khách quan và tôn trọng sự thật khi có kết quả chính thức", lãnh đạo nhà trường thông tin.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về văn hóa ứng xử trong trường học, công tác quản lý học sinh và các biện pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Sự việc cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục, định hướng hành vi, giúp học sinh kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng cách phù hợp.