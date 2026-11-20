Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ Dẫn đầu khối thi đua cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can

Trường THPT Lương Văn Can tiền thân của là Trường Trung học Cộng đồng Quận 8 với 8 lớp học buổi sơ khai. Trải qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, nhiều thế hệ thầy trò nhà trường đã kiên cường tái thiết từ đống đổ nát bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng của tri thức. Đến năm học 1974-1975, trường vinh dự mang tên nhà giáo, nhà chí sĩ yêu nước Lương Văn Can- người sáng lập và là hiệu trưởng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Xúc động chia sẻ tại lễ kỷ niệm, bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, bày tỏ: Từ dấu mốc thiêng liêng ấy, tư tưởng “Thực học – Thực nghiệp” cùng tinh thần yêu nước, nhân văn của cụ Lương Văn Can đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hun đúc nên bản sắc và cốt cách của biết bao thế hệ thầy và trò nhà trường suốt hơn nửa thế kỷ qua.

“Từ 8 phòng học đơn sơ bên bờ Kênh Đôi, dưới sự dẫn dắt tâm huyết của các thế hệ hiệu trưởng tiền nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của bao lớp nhà giáo, Trường THPT Lương Văn Can hôm nay đã vươn mình khang trang, hiện đại với 48 lớp học và hơn 2.100 học sinh”, cô Giao xúc động.

Chia sẻ về chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn tới, cô Kim Nguyễn Quỳnh Giao cho biết, nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị cũng như đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ để mỗi học sinh Lương Văn Can không chỉ vững vàng tri thức, giàu lòng nhân ái, mà còn đủ năng lực làm chủ công nghệ, tự tin hội nhập và kiến tạo tương lai cho chính mình và cho Thành phố mang tên Bác.

“Giữ vững truyền thống là trách nhiệm, nhưng làm rạng danh truyền thống trong kỷ nguyên mới là sứ mệnh. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tinh thần triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW trong toàn ngành, thầy và trò nhà trường quyết tâm hành động với thông điệp xuyên suốt: “Đột phá giáo dục- Làm chủ công nghệ- Kiến tạo tương lai”, cô Giao nhấn mạnh.

Thực hiện nghi thức truyền lửa cho thế hệ 60 năm Lương Văn Can phường Chánh Hưng TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ niềm xúc động khi cùng các thế hệ thầy trò Trường THPT Lương Văn Can nhìn lại chặng đường 60 năm đầy tự hào của nhà trường. Từ mái trường Trung học Cộng đồng Quận 8 thuở khai phá năm 1966 bên bờ Kênh Đôi, tập thể sư phạm và học sinh nơi đây đã không ngừng bền bỉ vượt qua thử thách, hun đúc nên truyền thống hiếu học, nghĩa tình.

Sáu thập kỷ trôi qua, Trường THPT Lương Văn Can đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Thành phố: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ dẫn đầu khối thi đua của UBND Thành phố, trường đạt tiêu chuẩn và được công nhận Trường học số cùng phong trào nghiên cứu khoa học, STEM, chuyển đổi số…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, bằng sự bền bỉ trong hành trình 60 năm, nhà trường đã đào tạo nên hàng vạn công dân ưu tú đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và đất nước. Những phần thưởng cao quý hôm nay như Cờ Truyền thống 60 năm của UBND Thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,… là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho tâm huyết và sự cống hiến của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lương Văn Can.