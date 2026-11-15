Trường THPT Lương Sơn kỷ niệm 60 năm thành lập

Dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Được thành lập tháng 8/1966, giữa những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ lớp học đầu tiên với 34 học sinh, nhà trường đã trải qua nhiều lần sơ tán, chuyển địa điểm để duy trì hoạt động dạy và học.

Mỗi địa điểm đều ghi dấu những năm tháng gian khó nhưng giàu ý chí, nghị lực của các thế hệ thầy và trò. Dù cơ sở vật chất thiếu thốn, chiến tranh ác liệt, phong trào thi đua “Hai tốt” vẫn được duy trì, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là lá cờ đầu về trí dục của ngành Giáo dục Hòa Bình trong những năm tháng chiến tranh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã chia sẻ đội ngũ cán bộ, giáo viên để thành lập các cơ sở giáo dục mới trên địa bàn, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho con em địa phương.

Trải qua 60 năm phát triển, Trường THPT Lương Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Năm 1997, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhà trường.

Phát huy truyền thống 60 năm, nhà trường không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ và phương pháp giảng dạy.

Đến nay, 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn. Trong đó, 21,4% có trình độ thạc sĩ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt bình quân từ 99% trở lên; gần 80% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường đại học.

Từ năm 1991-2025, trường có 12 học sinh đạt giải quốc gia ở nhiều lĩnh vực. Nhà trường có 2 nhà giáo ưu tú, 6 nhà giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 98 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2026-2027, trường có 36 lớp với 1.530 học sinh và 94 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lương Sơn đã đạt được. Đồng thời khẳng định, những kết quả đó là sự kết tinh của truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao Bằng chứng nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2026-2030 cho Trường THPT Lương Sơn.

Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có quy mô giáo dục lớn, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng cao, các cơ sở giáo dục cần chủ động đổi mới, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và năng lực sáng tạo cho học sinh.

Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, giáo dục STEM, ngoại ngữ và tin học.

Cùng với đó, tăng cường công tác hướng nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển của địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, kỷ cương và hạnh phúc.

Ban giám Hiệu Trường THPT Lương Sơn tặng hoa tri ân các thế hệ thầy cô giáo từng công tác, có những đóng góp quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành của Nhà trường.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các em học sinh phát huy truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, đặc sắc được biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Trường THPT Lương Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo; được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2026-2030.