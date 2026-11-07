Trường THPT Lê Chân khẳng định bước phát triển mới với danh hiệu chuẩn Quốc gia

Đại biểu cắt băng khánh thành Phù điêu Nữ tướng Lê Chân.

Ngày 7/11/2026, Trường THPT Lê Chân, phường An Biên, TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, kết hợp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 25 năm thành lập trường.

Dự chương trình có, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng; ông Nguyễn Kim Pha, Chủ tịch Hội Khuyến học TP; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường An Biên; nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, phụ huynh và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường THPT Lê Chân đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia nhân dịp 25 năm thành lập trường.

Từ những lớp học gian khó đến diện mạo trường học khang trang

Năm 2001, Trường THPT bán công Lê Chân chính thức được thành lập, tiền thân là 2 lớp học với 99 học sinh được mở từ năm 1998.

Những ngày đầu, trường chỉ có dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Mỗi khi mưa xuống, thầy và trò phải xắn quần, dắt xe đạp vượt qua những đoạn đường bùn lầy để đến lớp.

Trong hoàn cảnh ấy, những giáo viên đầu tiên như thầy Đoàn Đắc Lân, cô Nguyễn Thị Mai Hương, thầy Đoàn Ngọc Cảnh, thầy Ngô Văn Kiên, thầy Nguyễn Tiến Lai cùng nhiều nhà giáo khác đã dành tâm huyết, công sức, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà trường.

Lãnh đạo thành phố và địa phương chụp hình lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân sự kiện.

Trải qua 25 năm, với bốn thế hệ hiệu trưởng gồm thầy Đoàn Đắc Lân, thầy Đỗ Văn Tuấn, cô Nguyễn Thị Xã và thầy Nguyễn Kim Hoằng, mỗi giai đoạn phát triển đều ghi dấu sự kế thừa, nỗ lực và khát vọng vươn lên.

Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn, THPT Lê Chân từng bước khẳng định vị thế, tạo dựng môi trường giáo dục ổn định, nền nếp và ngày càng hiện đại.

Cuối năm 2021, khi bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường có 18 phòng học, 22 lớp với 971 học sinh và 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bên cạnh lợi thế về quỹ đất hơn 20.811 m², đội ngũ giáo viên tâm huyết, tinh thần đoàn kết và truyền thống trách nhiệm được bồi đắp qua nhiều năm, trường cũng đối diện không ít khó khăn.

Đáng chú ý, hơn 2.000 m² đất bị 5 hộ dân lấn chiếm trong thời gian dài chưa được giải quyết; mốc giới chưa rõ ràng, quy hoạch tổng thể chưa phù hợp; cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng học và phòng bộ môn, chưa có tường bao, khu giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh riêng; nhà vệ sinh học sinh xuống cấp, các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục còn hạn chế....Trong khi đó, yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với nhà trường.

Ông Nguyễn Kim Hoằng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trước thực tế này, Chi bộ, nay là Đảng bộ, cùng Ban Giám hiệu xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Quan điểm phát triển được thống nhất theo hướng tăng quy mô nhưng không chạy theo số lượng, không đánh đổi chất lượng và lấy sự tiến bộ thực chất của học sinh, đội ngũ làm thước đo.

Từ đó, nhà trường tiến hành rà soát từng tiêu chí theo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, xác lập lại mốc giới và quy hoạch tổng thể khuôn viên. Nhà trường đã thu hồi hơn 2.000 m² đất, xây dựng gần 400 m tường bao, từng bước hoàn thiện không gian giáo dục khép kín, an toàn và đồng bộ.

Đại biểu gắn biển Trường chuẩn Quốc gia tại Trường THPT Lê Chân.

Cùng với đó, công tác huy động nguồn lực được triển khai tích cực. Tổng kinh phí đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất khoảng 100 tỷ đồng, trong đó 90 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và gần 10 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Nguồn lực được sử dụng để san lấp mặt bằng, trồng cây xanh, xây dựng nhà xe, lát sân, hoàn thiện hệ thống thoát nước, trạm biến áp công suất 400 kVA, lắp đặt điều hòa và bổ sung thiết bị phục vụ dạy học.

Nhà trường cũng xây dựng hai dãy nhà lớp học mới với 39 phòng; đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ, hoàn thiện phòng khách, phòng chờ giáo viên, hai phòng thực hành Tin học; xây mới nhà vệ sinh ba tầng dành cho học sinh, khu thể dục thể thao và sân bóng đá.

Hạ tầng internet được nâng cấp, các phòng học được trang bị ti vi thông minh, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động học tập. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục chuẩn bị nguồn lực phát triển phòng học thông minh, AI và Digital Hub trong thời gian tới, ông Hoằng cho biết thêm.

Nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Song hành với đầu tư cơ sở vật chất, Trường THPT Lê Chân chú trọng phát triển đội ngũ, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhà trường bổ sung giáo viên tương ứng với quy mô học sinh, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm và đổi mới phương pháp dạy học.

Chuyển đổi số được triển khai trong hoạt động quản lý, điều hành và chuyên môn. Đến nay, 100% học bạ, sổ điểm được thực hiện trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tăng tính kết nối giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khen thưởng tập thể Trường THPT Lê Chân và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 25 năm thành lập trường.

Sau 5 năm tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, diện mạo và quy mô trường có sự thay đổi rõ nét. Năm học 2026–2027, Trường THPT Lê Chân có 44 lớp với 1.963 học sinh và 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tăng hơn hai lần so với năm 2021.

Từ 18 phòng học ban đầu, trường hiện có 54 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Không gian giáo dục được quy hoạch khang trang, khuôn viên khép kín, cây xanh được trồng và chăm sóc, sân chơi, bãi tập rộng rãi, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh.

Những dãy nhà cấp 4 mái tôn ngày nào đã được thay thế bằng hệ thống công trình kiên cố, hiện đại, tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% liên tục từ năm 2021; trên 90% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường tăng đều qua các năm. Riêng năm 2026, kết quả tăng 38 bậc, là mức tăng nhiều nhất trong các trường của thành phố.

Năm học 2025–2026, tỷ lệ học sinh được đánh giá kết quả rèn luyện Tốt đạt 98,50%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng có chuyển biến tích cực, tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, tạo động lực để học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân.

Những kết quả trên cho thấy sự chuyển biến đồng bộ từ điều kiện dạy học, công tác quản trị đến chất lượng giáo dục. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của chủ trương phát triển nhà trường dựa trên nền tảng đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm.

Đại biểu gắn biển Phù điêu Nữ tướng Lê Chân.

Với những nỗ lực đó, ngày 25/6/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ban hành Quyết định số 2916/QĐ-SGDĐT công nhận Trường THPT Lê Chân đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và Quyết định số 2917/QĐ-SGDĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Danh hiệu là sự ghi nhận xứng đáng đối với hành trình phấn đấu của tập thể nhà trường, đồng thời là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đặc biệt, việc đón nhận Bằng công nhận đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 25 năm thành lập trường càng làm cho dấu mốc này thêm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Từ những lớp học đơn sơ buổi đầu đến ngôi trường đạt chuẩn quốc gia hôm nay, hành trình 25 năm của THPT Lê Chân là câu chuyện về sự kiên trì, đoàn kết và khát vọng đổi thay. Danh hiệu đạt được không chỉ khép lại một chặng đường nhiều nỗ lực mà còn mở ra động lực mới để thầy và trò tiếp tục viết tiếp những thành tích, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục Hải Phòng.

Tại lễ kỷ niệm, UBND TP Hải Phòng khen thưởng tập thể Trường THPT Lê Chân và 2 cá nhân là ông Nguyễn Kim Hoằng, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng đã có thành tích tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường; 14 cá nhân được khen thưởng của Sở GD&ĐT và 11 cá nhân nhận khen thưởng từ UBND phường An Biên; 8 cá nhân được Hội khuyến học TP khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đơn vị.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, Trường THPT Lê Chân đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng thương hiệu, duy trì nền nếp, kỷ cương học đường, chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Nhà trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa và hướng tới 100% lớp học có màn hình thông minh.