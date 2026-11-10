Trường THPT Kim Ngọc xây dựng trường học hạnh phúc từ những việc làm cụ thể

Nỗ lực trên chặng đường phát triển mới

Trường THPT Kim Ngọc có tiền thân là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2–3 Vĩnh Phúc, thành lập năm 1993. Tháng 8/2022, trường được tổ chức lại theo mô hình THPT và mang tên Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc. Sự chuyển đổi đặt ra yêu cầu tổ chức lại hoạt động dạy học, thích ứng với quy mô tuyển sinh mới và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

Năm học 2026–2027, trường có 24 lớp, mỗi khối 8 lớp. Riêng lớp 10, nhà trường tuyển đủ 360 học sinh với điểm trúng tuyển 18,75. Cùng với việc duy trì quy mô, nhà trường tập trung vào một câu hỏi cụ thể hơn trong từng lớp học: Học sinh đang gặp khó khăn ở đâu và thầy cô có thể hỗ trợ các em bằng cách nào?

Câu hỏi đó gắn với sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, sáng tạo và giàu trải nghiệm. Nhà trường hướng tới việc giúp học sinh phát triển phẩm chất, tư duy độc lập, năng lực số và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Tầm nhìn của trường là trở thành một trường học hạnh phúc, chất lượng, hiện đại và hội nhập, nơi học sinh được tôn trọng, có cơ hội làm chủ công nghệ và tự tin lựa chọn tương lai.

Giờ học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của học sinh Trường THPT Kim Ngọc, Phú Thọ.

Tôn trọng – Sáng tạo – Yêu thương – Hợp tác – Trách nhiệm là 5 giá trị cốt lõi của Trường THPT Kim Ngọc. Những giá trị ấy có thể bắt đầu từ cách giáo viên góp ý một bài làm, cách học sinh trao đổi khi có ý kiến khác nhau, hay cách một nhóm cùng chịu trách nhiệm về sản phẩm mình thực hiện.

Để hiểu rõ hơn những áp lực học đường, nhà trường tổ chức khảo sát học sinh, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và tổ tư vấn tâm lý học đường. Khi một học sinh gặp trở ngại trong học tập hoặc mất tự tin, việc lắng nghe giúp thầy cô nhận ra em đang vướng ở kiến thức, phương pháp học hay tâm lý. Từ đó, giáo viên có thêm căn cứ để lựa chọn cách hỗ trợ và trao đổi với gia đình.

Nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng giáo viên thông qua các chuyên đề về quản lý cảm xúc và phương pháp giáo dục tích cực. Với giáo viên chủ nhiệm, những nội dung này gắn trực tiếp với công việc hằng ngày, từ cách mở đầu cuộc trò chuyện với một học sinh ít chia sẻ đến cách góp ý để các em hiểu mình cần thay đổi điều gì. Trong giờ học, việc tạo cơ hội cho học sinh trình bày cách nghĩ, đặt câu hỏi và sửa bài sau góp ý cũng giúp các em chủ động hơn với việc học của mình.

Mở thêm cơ hội để học sinh thử sức

Học sinh lớp 10A3 thực hiện một công đoạn của dự án CARTON XANH.

Một tấm bìa carton đã qua sử dụng có thể trở thành vật liệu cách nhiệt hay không? Đó là câu hỏi đặt ra trong dự án CARTON XANH của học sinh lớp 10A3. Từ một vật liệu quen thuộc, nhóm học sinh tìm hiểu cách tạo mẫu và xây dựng phương án thử nghiệm. Các em cần thống nhất cách làm, phân công nhiệm vụ và dự kiến cách ghi nhận kết quả để có căn cứ đánh giá mẫu vật liệu.

Giá trị giáo dục của dự án nằm ngay trong quá trình ấy. Một ý tưởng ban đầu cần được chuyển thành câu hỏi có thể kiểm tra. Khi làm việc nhóm, học sinh phải giải thích lựa chọn của mình, lắng nghe ý kiến khác và điều chỉnh phương án nếu kết quả thử nghiệm chưa như dự kiến. Qua đó, kiến thức trên lớp được vận dụng vào một vấn đề gần gũi với đời sống.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, các CLB tiếng Anh, thể thao, nghệ thuật và thiện nguyện tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển sở thích và năng khiếu. Một em có thể tự tin hơn khi trình bày trước nhóm, một em khác tìm thấy thế mạnh qua thể thao hoặc qua việc tổ chức hoạt động chung.

Những trải nghiệm ấy cũng giúp công tác hướng nghiệp có thêm chất liệu thực tế. Khi cân nhắc ngành học sau THPT, học sinh có thể nhìn lại những việc mình từng làm, những kỹ năng mình muốn phát triển và mức độ phù hợp của từng lựa chọn.

Từ kết quả học tập đến những lựa chọn sau THPT

Tập thể sư phạm nhà trường năm học 2026-2027.

Năm học 2025–2026, Trường THPT Kim Ngọc giành 20 giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Trong số đó có một học sinh lớp 11 thi vượt cấp và giành giải Nhì. Kết quả này ghi nhận quá trình bồi dưỡng của giáo viên và nỗ lực của học sinh khi thử sức với những yêu cầu cao hơn chương trình học thường ngày.

Cùng với giáo dục mũi nhọn, nhà trường quan tâm đến việc theo dõi tiến bộ của từng học sinh. Qua kiểm tra và khảo sát, giáo viên có thêm căn cứ để nhận diện phần kiến thức học sinh còn vướng, phân nhóm hỗ trợ và điều chỉnh nội dung ôn tập. Với học sinh cuối cấp, việc củng cố kiến thức đi cùng hướng nghiệp để các em có thời gian tìm hiểu và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Theo số liệu nhà trường, trong 317 học sinh lớp 12 năm học 2025–2026, có 275 em trúng tuyển đại học, chiếm 86,75%. Ba em trúng tuyển cao đẳng và sáu em đi du học. Những lựa chọn sau THPT cũng đặt ra yêu cầu cho công tác hướng nghiệp ngay từ các lớp dưới, để học sinh có thời gian hiểu năng lực, sở thích của mình và tìm hiểu các lộ trình học tập trước khi quyết định.

Tại Trường THPT Kim Ngọc, chuyển đổi số được triển khai từ những việc giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện thường xuyên. Nhà trường áp dụng quy trình duyệt hồ sơ điện tử trên SMAS, đồng thời phát triển phần mềm KPI để giao việc, theo dõi tiến độ và tập hợp minh chứng. Với từng nhiệm vụ, người phụ trách có thể theo dõi thời hạn, sản phẩm cần hoàn thành và tài liệu cần lưu.

Song song với đổi mới quản trị, nhà trường chú trọng phát triển năng lực số cho học sinh, trong đó có định hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và có trách nhiệm. Trong học tập, điều này gắn với những kỹ năng cụ thể như kiểm tra thông tin, cân nhắc trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân và tự trình bày được cách mình đi đến kết quả.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường đang chuẩn bị chương trình “Người gieo hạt”. Trong hoạt động dự kiến “24 lớp cùng gieo hạt”, học sinh sẽ cùng trao đổi về cách bày tỏ lòng biết ơn qua những tình huống gần gũi. Một bài làm được thầy cô góp ý nhiều có thể là cơ hội để em đọc lại và hỏi thêm điều mình chưa hiểu. Một câu chuyện đẹp về thầy cô khi chia sẻ cũng cần đi cùng sự tôn trọng hình ảnh và đời tư của người trong cuộc.

Chương trình dành chỗ để học sinh kể về những điều các em từng trải qua: Một lời động viên đến đúng lúc, một lần được thầy cô kiên nhẫn hướng dẫn hoặc một góp ý mà sau này các em mới hiểu hết ý nghĩa. Từ những câu chuyện như vậy, năm giá trị cốt lõi của Trường THPT Kim Ngọc hiện lên qua cách thầy cô và học sinh ứng xử với nhau mỗi ngày. Đó cũng là cách nhà trường vun đắp một môi trường để học sinh dám hỏi khi chưa hiểu, dám thử khi có ý tưởng và biết chia sẻ trách nhiệm với người khác.