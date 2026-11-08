Trường THPT Khánh Hòa giành Quán quân 'Vũ đài trí tuệ'

Chương trình là gameshow đấu trí, kết hợp tiếng Anh với kiến thức khoa học, xã hội, thu hút gần 5.000 học sinh của 30 trường THPT tham gia.

Đội thi của Trường THPT Khánh Hòa nhận danh hiệu Quán quân chương trình tiếng Anh "Vũ đài trí tuệ" năm học 2026-2027.

Ở vòng thi cá nhân, gần 2.000 học sinh quay video nói tiếng Anh đăng trên mạng xã hội, thu hút trên 10 triệu lượt xem. Qua các vòng thi cấp trường, cấp tỉnh, 4 đội của Trường THPT Khánh Hòa, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Tức Tranh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên giành quyền vào chung kết.

Tại vòng chung kết, các đội tranh tài qua 4 chặng thi, từ trả lời câu hỏi trắc nghiệm, đặt câu hỏi tìm nhân vật bí ẩn đến ghép từ, ghép câu và phát âm tiếng Anh.

Kết quả, đội thi của Trường THPT Khánh Hòa giành danh hiệu Quán quân, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên giành ngôi Á quân. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần học tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đoàn viên thanh niên.