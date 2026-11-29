Các đội dự thi tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2026 - 2027 của Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ảnh: PHÚ THIÊN

Cuộc thi năm nay thu hút 19 dự án thuộc 7 lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Công nghệ thông tin; Khoa học vật liệu; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Khoa học máy tính; Khoa học vật chất.

Tại cuộc thi, các nhóm học sinh thuyết trình ý tưởng, giới thiệu, vận hành thử nghiệm sản phẩm và trực tiếp trao đổi, trả lời các câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo.

Nhiều dự án được đầu tư nghiêm túc, có tính sáng tạo, gắn với những vấn đề thực tiễn và hướng đến khả năng ứng dụng trong đời sống.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ bổ ích, tạo điều kiện để học sinh phát huy tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề; góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong nhà trường.