Trường THPT Hoài Đức A kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

60 năm xây dựng và trưởng thành

Các đại biểu thực hiện nghi thức trao tặng Bằng khen và chúc mừng Trường THPT Hoài Đức A nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026).

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đoàn Trung Kiên; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nguyễn Quang Tuấn.

Cùng dự có lãnh đạo các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ; đại diện các đơn vị, trường học cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A.

Được thành lập năm 1966, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường THPT Hoài Đức A đã trải qua nhiều khó khăn, từ những lớp học tranh tre, nứa lá đến những lần sơ tán để tránh bom đạn. Trong hoàn cảnh đó, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh vẫn bền bỉ duy trì việc dạy và học, từng bước xây dựng truyền thống hiếu học của nhà trường.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoài Đức A không ngừng nâng cao quy mô, chất lượng và uy tín giáo dục. Năm học 2026-2027, nhà trường có 46 lớp với 2.045 học sinh và 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Riêng năm học 2025-2026, học sinh Trường THPT Hoài Đức A đạt 15 giải học sinh giỏi cấp Thành phố, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo và truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Trường THPT Hoài Đức A.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường THPT Hoài Đức A nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã trao phần thưởng cao quý cho nhà trường. Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích xuất sắc của Trường THPT Hoài Đức A trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn và chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nhân dịp này, Trường THPT Hoài Đức A cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đoàn Trung Kiên trao tặng.

10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A.

Tiếp tục đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Trường THPT Hoài Đức A đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với học sinh; đồng thời đẩy mạnh đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy.

Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn; tạo điều kiện để mỗi học sinh được tôn trọng, khích lệ và phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, nhân cách, qua đó để mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một ngày có ý nghĩa.

Kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận: "Huân chương Lao động hạng Ba", là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại và hội nhập.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ những lớp học đơn sơ giữa thời chiến đến mái trường khang trang hôm nay, Trường THPT Hoài Đức A tiếp tục viết tiếp hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh khát vọng cho các thế hệ học sinh, góp phần phát huy truyền thống hiếu học và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.