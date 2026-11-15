Trường THPT Hoài Đức A đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã quyết định đầu tư 20 tỉ đồng xây dựng lại cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2027, nhằm khôi phục giao thông qua khu vực sau khi cầu bị hư hỏng do mưa lũ.