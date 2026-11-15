Trường THPT Hoài Đức A đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Sáng 15/11, Trường THPT Hoài Đức A, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục Thủ đô, chính quyền địa phương và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truong-thpt-hoai-duc-a-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-246261115225145162.htm