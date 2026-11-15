Trường THPT Hậu Lộc 4 đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường THPT Hậu Lộc 4 đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Sáng 15/11, Trường THPT Hậu Lộc 4, xã Vạn Lộc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026), 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 4 phát biểu tại buổi lễ.

Thành lập tháng 6/2006 tại vùng bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, Trường THPT Hậu Lộc 4 khởi đầu với 15 phòng học đơn sơ. Vượt qua những thiếu thốn ban đầu, sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn quốc gia năm 2018 và được công nhận lại vào năm 2024.

Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà ngày càng được nâng cao. Những năm qua, trường có 6 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; gần 900 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trong 6 năm gần đây đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học hằng năm đạt trên 75%.

Các cựu học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4 tại lễ kỷ niệm.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, tiếp tục học tập, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Với những đóng góp nổi bật, nhà trường đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Hậu Lộc 4.