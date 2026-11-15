Trường THPT Hàn Thuyên kỷ niệm 120 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm.

Dự và chúc mừng nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cựu học sinh nhà trường; Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, cựu học sinh nhà trường; Ngô Văn Luật, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Bắc; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, cựu học sinh nhà trường.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Các nhà giáo từng giảng dạy tại trường hân hoan về dự lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang trọng, xúc động, chương trình nghệ thuật chào mừng, phim tư liệu về hành trình xây dựng và phát triển của nhà trường cùng nghi lễ rước cờ, tiếp lửa truyền thống đã tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử một ngôi trường giàu truyền thống của vùng đất Kinh Bắc. Các đại biểu cùng ôn lại những kỷ niệm và tri ân các thế hệ nhà giáo từng gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo kết quả tọa đàm khoa học trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ lưu trữ bằng tiếng Pháp đã xác định Trường Pháp - Việt Bắc Ninh ra đời ngày 25/2/1906, chính là tiền thân của Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên ngày nay.

Trải qua những biến động của lịch sử, trường từng mang nhiều tên gọi như Trường Kiêm bị Pháp - Việt (năm 1921), Trường Thành Chung Bắc Ninh (năm 1928). Mỗi giai đoạn là một dấu ấn, song xuyên suốt hành trình ấy vẫn là tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng tiếp nhận tri thức của các thế hệ thầy và trò. Từ mái trường này, nhiều người con ưu tú của quê hương, đất nước đã trưởng thành, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - những nhà cách mạng tiêu biểu, góp phần làm rạng danh truyền thống yêu nước của vùng đất Kinh Bắc.

Nghi thức trao cờ truyền thống được thực hiện trang trọng tại lễ kỷ niệm.

Ngày 14/2/1946, trường có quyết định đổi tên thành Trường Trung học Hàn Thuyên. Từ đó, ngôi trường vinh dự mang tên danh nhân văn hóa thời Trần, người được tôn vinh là ông tổ của văn Nôm, biểu tượng cho tài năng, tinh thần hiếu học và lòng yêu nước. Tên gọi Hàn Thuyên không chỉ là dấu mốc trong lịch sử nhà trường mà còn trở thành một phần bản sắc, hun đúc niềm tự hào, nhân cách và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ học sinh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể nhà trường.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, mái trường trải qua những năm tháng gian khó, nhiều lần sơ tán, di chuyển địa điểm để duy trì việc dạy và học. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong những lớp học tranh tre vách đất hay dưới ánh đèn chai tự chế, thầy và trò vẫn bền bỉ giữ nhịp học tập, không để việc dạy và học bị gián đoạn. Đằng sau những trang sử ấy là sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ nhà giáo, học sinh. Nhiều thầy giáo đã lên đường chiến đấu và anh dũng hy sinh, cùng hàng trăm học sinh đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Những tên tuổi ấy mãi được các thế hệ thầy và trò trân trọng, tri ân như một phần không thể tách rời trong truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân tiêu biểu.

Trải qua 120 năm, Hàn Thuyên còn là nơi khởi nguồn và chắp cánh cho nhiều thế hệ học trò tài năng. Từ mái trường này, nhiều người đã trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và đời sống xã hội. Dù ở những cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau, nhiều cựu học sinh vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm đối với mái trường.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa, trao quà chúc mừng nhà trường.

Những giá trị truyền thống được bồi đắp qua các thế hệ đã trở thành nền tảng để nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều năm liền điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào của trường thuộc nhóm dẫn đầu toàn thành phố; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt từ 95-98%. Bảng vàng thành tích ghi nhận hàng trăm giải học sinh giỏi quốc gia, 5 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa toàn quốc ở các khối thi truyền thống cùng nhiều thủ khoa cấp tỉnh. Không chỉ chú trọng giáo dục mũi nhọn, nhà trường còn tạo dấu ấn ở các sân chơi khoa học, kỹ thuật và giáo dục toàn diện. Ghi nhận những đóng góp đó, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì. Hiện nhà trường có khuôn viên rộng hơn 2,5 ha, với 47 phòng học, 9 phòng học bộ môn, 3 phòng thí nghiệm cùng hệ thống thư viện và phòng truyền thống đồng bộ. Mới đây, dự án mở rộng với diện tích tăng thêm 0,9 ha được khởi công, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng, hiếu học và cách mạng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên đã trở thành một địa chỉ giáo dục có ý nghĩa đặc biệt, là niềm tự hào của ngành giáo dục và nhiều thế hệ người dân quê hương Kinh Bắc. Việc nhà trường vinh dự mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống, tinh thần hiếu học, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những đóng góp, hy sinh và nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên và học sinh nhà trường. Qua từng giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ nhà giáo vẫn luôn tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu; các thế hệ học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành, đảm nhiệm nhiều trọng trách và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho rằng, cùng với những thời cơ và yêu cầu mới đặt ra đối với địa phương, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng. Bắc Ninh hướng tới xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo.

Từ định hướng đó, đồng chí đề nghị Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, coi bề dày lịch sử 120 năm và 80 năm mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên là tài sản tinh thần quý báu, là điểm tựa để vươn lên trong chặng đường mới. Nhà trường cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương; giúp mỗi học sinh hiểu, trân trọng những giá trị được các thế hệ đi trước vun đắp, từ đó nuôi dưỡng khát vọng học tập, ý chí vươn lên và trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lấy chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất đối với sự phát triển của nhà trường. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, cần quan tâm giáo dục toàn diện, kết hợp trang bị kiến thức với bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi rất đáng quý, song điều quan trọng hơn là sau mỗi chặng đường học tập, học sinh phải trở thành những người có tri thức, nhân cách, năng lực và khát vọng cống hiến.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long - cựu học sinh nhà trường thể hiện một tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần tiếp tục tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Mỗi thầy, cô giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn phải là tấm gương về đạo đức, nhân cách, tinh thần học tập suốt đời và khát vọng cống hiến; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, dân chủ, nhân văn, an toàn, trong đó học sinh là trung tâm của hoạt động giáo dục.

Gửi gắm tới các thế hệ học sinh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái mong muốn mỗi em biết trân trọng truyền thống, biến niềm tự hào thành động lực học tập và rèn luyện; không ngừng khám phá tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, sống nhân ái, trung thực và có trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, truyền thống của một ngôi trường không chỉ được tạo nên bởi những thành tích trong quá khứ mà còn được tiếp nối, khẳng định bằng chính sự trưởng thành, thành công và những đóng góp của các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, thành tích của các thế hệ thầy và trò nhà trường. 3 cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, các thế hệ học sinh nhà trường tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường.