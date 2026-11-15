Trường THPT Hàn Thuyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thừa ủy quyền, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường THPT Hàn Thuyên.

Niềm tự hào của ngành Giáo dục Bắc Ninh

Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 15/11, Trường THPT Hàn Thuyên (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường (1906 - 2026); 80 năm mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên (1946 - 2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cựu học sinh nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Từ phải qua: Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Ngô Văn Luật dự buổi lễ.

Theo diễn văn kỷ niệm của Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên Đặng Thị Bích Vân, tiền thân của nhà trường là Trường Pháp - Việt Bắc Ninh, thành lập ngày 25/2/1906. Qua các giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, ngày 14/2/1946, trường chính thức được đổi tên thành Trường Trung học Hàn Thuyên. Trải qua 80 năm mang tên danh nhân văn hóa thời Trần, nhà trường không ngừng vun đắp truyền thống hiếu học, yêu nước, trở thành cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú cho quê hương, đất nước.

Những năm gần đây, Trường THPT Hàn Thuyên tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ Đại học từ 95 - 98%; nhà trường có hàng trăm giải học sinh giỏi Quốc gia, trong đó, 05 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa toàn quốc. Đặc biệt, trường có 12 năm liên tiếp đạt giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và giành Giải Ba tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 tổ chức tại Hoa Kỳ…

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và Sở GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu Trường THPT Hàn Thuyên.

Ghi nhận những thành tích nổi bật, Trường THPT Hàn Thuyên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và nay là Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Hiện nay, nhà trường có khuôn viên rộng hơn 2,5ha với 47 phòng học, 9 phòng học bộ môn, 3 phòng thí nghiệm cùng hệ thống thư viện, phòng truyền thống được đầu tư khang trang. Ngày 12/11/2026 vừa qua, thành phố Bắc Ninh đã tổ chức khởi công dự án mở rộng trường với quy mô thêm 0,9ha; đồng thời, nhà trường được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ một phòng STEM trị giá 3,5 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống 120 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Hàn Thuyên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo và môi trường học tập an toàn, hạnh phúc; phấn đấu phát triển bền vững, xứng đáng là niềm tự hào của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hàn Thuyên đã dày công vun đắp trong suốt 120 năm qua. Đồng thời khẳng định, với bề dày truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Kinh Bắc, Trường THPT Hàn Thuyên đã trở thành địa chỉ giáo dục có ý nghĩa đặc biệt, là niềm tự hào của ngành Giáo dục Bắc Ninh và nhiều thế hệ người dân quê hương.

Học sinh biến niềm tự hào thành động lực học tập, rèn luyện

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các thế hệ nhà giáo vẫn luôn tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh; các thế hệ học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, giáo dục và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ.

Việc nhà trường được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập và 80 năm mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, thành tích xuất sắc của các thế hệ thầy và trò; đồng thời là niềm tự hào chung của ngành Giáo dục, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Trường THPT Hàn Thuyên tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc của nhà trường; chú trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương, giúp mỗi học sinh hiểu sâu sắc lịch sử nhà trường, biết trân trọng những giá trị được các thế hệ đi trước vun đắp. Đồng thời, tăng cường kết nối các thế hệ cựu học sinh, huy động các nguồn lực đồng hành với sự nghiệp giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục mũi nhọn, lấy sự trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Quan tâm phát triển năng lực số, ngoại ngữ, tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề cho học sinh; mở rộng giao lưu, hợp tác giáo dục, từng bước nâng cao năng lực hội nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân.

Gửi gắm tới các em học sinh, Bí thư Thành ủy Thành ủy Bắc Ninh mong muốn mỗi học sinh Trường THPT Hàn Thuyên biết trân trọng, tự hào về truyền thống của mái trường, biến niềm tự hào thành động lực học tập, rèn luyện; chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, sống nhân ái, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước. Truyền thống của nhà trường không chỉ được tạo nên từ những thành tích trong quá khứ mà còn được tiếp nối, khẳng định bằng chính sự trưởng thành và những đóng góp của các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khẳng định, thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường THPT Hàn Thuyên, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên Đặng Thị Bích Vân tặng hoa tri ân các nguyên hiệu trưởng nhà trường.

Nhân dịp này, 3 cá nhân của Trường THPT Hàn Thuyên có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Trường THPT Hàn Thuyên cũng trao tặng những bó hoa tươi thắm, thay lời tri ân sâu sắc gửi tới các nguyên Hiệu trưởng nhà trường, những người đã đặt nền móng và góp phần vun đắp truyền thống vẻ vang của nhà trường.