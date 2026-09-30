Trường THPT Hàm Yên – 60 năm gìn giữ truyền thống, khơi nguồn khát vọng vươn xa

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Sáu thập kỷ qua đi, từ những lớp học lợp lá tranh sơ khai giữa núi rừng Tuyên Quang, Trường THPT Hàm Yên nay đã vươn mình trở thành một "cội nguồn" chắp cánh cho bao thế hệ học sinh trưởng thành. Nhìn lại hành trình 60 năm (1966–2026) là dịp để tri ân những người gieo hạt, để thấy trân quý hơn mạch nguồn truyền thống, nơi tri thức được trao truyền, nhân cách được vun đắp và những ước mơ tuổi trẻ được chắp cánh vững bước đi tới tương lai.”

Sáu mươi năm – một hành trình đáng tự hào

Năm 1966, Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam bằng những cuộc ném bom phá hoại quy mô lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Trong thời khắc khó khăn, để đảm bảo nguồn lực xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ Quốc, Tỉnh ủy và các cấp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã sáng suốt thành lập Trường cấp 3 Hàm Yên (nay là Trường THPT Hàm Yên). Trường đóng tại khu Vực Ải, thuộc Ngòi Giàng, thị trấn Tân Yên.

Không lâu sau đó, trường chuyển về km 33 thuộc xóm Liệu, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Tháng 4 năm 1972, trường chuyển về trung tâm huyện Hàm Yên (nay là xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Những ngày đầu khó khăn thiếu thốn mọi mặt, được sự giúp đỡ của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thái Sơn, sự chia sẻ đùm bọc của nhân dân xóm Liệu xã Thái Sơn, đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường đã cùng nhau vượt qua thử thách, kiên trì với sự nghiệp dạy và học.

Trong dòng chảy 60 năm, Trường THPT Hàm Yên đã và đang khẳng định mình là một cơ sở giáo dục có chất lượng thuộc tốp đầu của tỉnh, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.

Sáu mươi năm sau, mái trường đã có nhiều đổi thay. Nhưng điều làm nên giá trị bền vững của THPT Hàm Yên không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, những thành tích đạt được hay những con số về chất lượng giáo dục.

Đó trước hết là con người. Là những thế hệ thầy cô đã dành tuổi trẻ và tâm huyết cho nghề giáo. Là những học sinh từng ngồi dưới mái trường này, mang theo hành trang tri thức và tình cảm của Hàm Yên để trưởng thành, lập nghiệp, đóng góp cho gia đình, quê hương và đất nước.

Qua từng thời kỳ, các thế hệ lãnh đạo nhà trường đã để lại những dấu ấn riêng. Từ người Hiệu trưởng đầu tiên – thầy Trần Sủng, đến cô Nguyễn Thị Sáu, thầy Nguyễn Bá Đức, cô Trần Thị Cúc, thầy Trần Thanh Hải và các thế hệ tiếp nối, mỗi chặng đường đều góp phần vun đắp nên bản sắc của THPT Hàm Yên hôm nay – một ngôi trường THPT đạt chuẩn quốc gia với bề dày thành tích.

Trong dòng chảy ấy, các thế hệ nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cho học trò niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Đó chính là “mạch nguồn” tạo nên sức sống của một ngôi trường 60 tuổi.

“Nhìn lại để biết ơn, bước tới để vươn xa”

Nhìn lại chặng đường 60 năm, điều nhà trường trân trọng nhất chính là những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Trường THPT Hàm Yên được xây dựng không chỉ bằng cơ sở vật chất mà còn bằng tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và tình yêu nghề của các thế hệ nhà giáo; bằng khát vọng học tập, nghị lực vượt khó của nhiều thế hệ học sinh; giàu nghĩa tình và trách nhiệm của các thế hệ thầy trò.

Thầy Nguyễn Văn Hanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Yên.

Truyền thống cho chúng ta nền tảng; đổi mới mở ra tương lai. Hàm Yên muốn đi xa thì phải biết đứng vững trên nền tảng của 60 năm để bước tiếp những bước mạnh mẽ hơn.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hàm Yên (1966–2026).

Kỷ niệm 60 năm không đơn thuần là dịp để nhìn lại thành tích. Với nhà trường, đây còn là cơ hội để tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, kết nối các thế hệ thầy và trò, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm đối với tương lai.

Trò cũ về thăm thầy cô.

Giáo dục để học sinh “học thật, rèn thật, trưởng thành thật”

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, THPT Hàm Yên xác định nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập, điều quan trọng hơn là giúp học sinh có nhân cách để sống có ý nghĩa và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.

Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, kiến thức có thể được cập nhật từng ngày, công nghệ có thể thay đổi từng giờ. Nhưng những giá trị như lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khả năng tự học và khát vọng cống hiến vẫn luôn là những giá trị bền vững.

Học sinh tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Từ quan điểm đó, nhà trường hướng tới một môi trường giáo dục trong đó học sinh được học thật, rèn thật, trưởng thành thật; được khuyến khích suy nghĩ độc lập, biết tự học, biết đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Học sinh tự học, thảo luận và hỗ trợ học tập ngoài giờ chính khóa.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng hình thành cho học sinh năng lực tự học và tự phát triển – một yêu cầu ngày càng quan trọng trong thời đại số.

Từ việc xây dựng thói quen tĩnh tâm học tập, chắt lọc kiến thức cốt lõi, ghi chép bằng ngôn ngữ của chính mình đến việc tự diễn giải lại kiến thức theo cách hiểu của bản thân, học sinh được khuyến khích chuyển từ “học để nhớ” sang “học để hiểu, học để vận dụng và học cách tự học”.

Đây cũng là tinh thần của phương pháp Feynman mà nhà trường đang khuyến khích học sinh vận dụng trong quá trình học tập.

Giữ gốc để vươn cao

Bước vào chặng đường mới, THPT Hàm Yên xác định đổi mới giáo dục phải được thực hiện trên nền tảng của những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó là xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, dân chủ, nhân văn và hạnh phúc, trong đó mỗi thầy cô có điều kiện phát huy năng lực nghề nghiệp, mỗi học sinh được tôn trọng, khích lệ và có cơ hội phát triển.

Bởi Thước đo sâu sắc nhất của giáo dục không chỉ là điểm số hay các danh hiệu, mà là rồi ra các em sẽ trở thành người như thế nào.

Đó cũng là cách THPT Hàm Yên trả lời cho câu hỏi: 60 năm qua nhà trường đã để lại điều gì và 60 năm tới sẽ đi về đâu?

Đoàn đại biểu Cựu học sinh các thế hệ về thăm trường ngày 12/9/2026.

Từ mái trường Hàm Yên đến những chân trời rộng lớn

Sáu mươi năm trước, những thế hệ đầu tiên đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một ngôi trường ở vùng đất Hàm Yên.

Sáu mươi năm sau, những thế hệ hôm nay tiếp tục đứng trên nền móng ấy để mở ra những chân trời mới.

Có thể thời gian làm thay đổi cảnh quan, lớp học, phương pháp giảng dạy và công nghệ. Nhưng có những điều không thay đổi: tình yêu của người thầy dành cho học trò, niềm tin của nhà trường vào thế hệ trẻ và khát vọng được học tập, trưởng thành của mỗi học sinh.

Đó là những giá trị làm nên sức sống của một ngôi trường.

Trong ngày hội lớn kỷ niệm 60 năm, những người từng học tập, giảng dạy và gắn bó với THPT Hàm Yên có thể trở về từ nhiều miền đất khác nhau. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một ký ức, một dấu ấn riêng.

Nhưng khi trở về dưới mái trường xưa, tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chung: niềm tự hào về Hàm Yên.

Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, hành trình ấy được nối dài bằng sự tiếp nối của các thế hệ.

Và thông điệp của THPT Hàm Yên trong dấu mốc đặc biệt này có lẽ cũng chính là lời nhắn gửi tới mỗi học sinh hôm nay: Hãy biết ơn nơi mình đã bắt đầu. Hãy trân trọng những người đã gieo hạt. Hãy học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm. Để từ mái trường Hàm Yên, mỗi người có thể tự tin bước tới những chân trời rộng lớn hơn.

60 năm – nhìn lại để biết ơn, bước tới để vươn xa.

Đó không chỉ là một khẩu hiệu cho ngày kỷ niệm.

Đó là một hành trình.

Một lớp học trường THPT Hàm Yên những năm đầu thành lập.

Lớp 12A Khóa 20 (1985–1988) chụp với thầy Hiệu trưởng Trần Sủng lúc cắm trại tại sân trường ngày 26.3.1988.

Đón Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia năm 2024.

Trường THPT Hàm Yên hiện tại – năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Hàm Yên trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh trở về dự Ngày hội trường, diễn ra trong hai ngày 06 và 07/11/2026. Đây là dịp để các thế hệ thầy trò, đồng nghiệp gặp lại, cùng ôn nhớ những năm tháng thân thương dưới mái trường THPT Hàm Yên.