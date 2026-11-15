Trường THPT Hà Đông không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng 15/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hà Đông (TP Hải Phòng).

Tại buổi lễ, bà Tiêu Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Được thành lập năm 1976, với quy mô ban đầu chỉ có 3 lớp, 165 học sinh, Trường THPT Hà Đông đã góp phần mở rộng cơ hội học tập cho con em địa phương.

Trải qua nhiều khó khăn, với sự tận tụy, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, giáo viên, sự nỗ lực vươn lên của các thế hệ học sinh và sự quan tâm, đồng hành của nhân dân, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp, mở rộng quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà Tiêu Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông.

Đến năm học 2026-2027, Trường THPT Hà Đông có 22 lớp với 916 học sinh. Đặc biệt, trong 3 năm học gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT duy trì ở mức 100%; kết quả các kỳ thi học sinh có sự bứt phá qua từng năm, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục thành phố.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường THPT Hà Đông xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn và xây dựng văn hóa học đường lành mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo TP Hải Phòng trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT, bức trướng của thành phố tặng tập thể Trường THPT Hà Đông.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực con người có vai trò quyết định. Hải Phòng cần xây dựng những thế hệ công dân mới có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng toàn cầu và lòng yêu nước sâu sắc, đủ khả năng làm chủ tương lai. Vì vậy, thành phố xác định giáo dục và đào tạo là lĩnh vực ưu tiên chiến lược, tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách cụ thể.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động; UBND thành phố phê duyệt Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 52 chỉ tiêu, 50 nhiệm vụ trọng tâm và 6 kế hoạch triển khai. HĐND thành phố cũng ban hành 7 nghị quyết chuyên đề về giáo dục.

Đáng chú ý, Hải Phòng đang triển khai xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, kỷ cương, nhân văn, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Qua đó, từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hà Đông.

Từ định hướng trên, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố đặt nhiệm vụ phát triển giáo dục, con người và nguồn nhân lực trong tổng thể chiến lược phát triển chung. Các cơ sở giáo dục cần đặc biệt coi trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỷ cương; chú trọng phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; tăng cường trang bị ngoại ngữ, năng lực số, tư duy sáng tạo và kiến thức hướng nghiệp cho học sinh.

Cùng với đó, các nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn; đổi mới công tác quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kiên quyết tránh chạy theo thành tích hình thức, xác định mục tiêu phát triển cụ thể và không ngừng nâng cao chất lượng qua từng năm học.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo TP Hải Phòng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bức trướng của thành phố tặng tập thể Trường THPT Hà Đông và trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.