Học sinh Trường THPT Gang Thép tham gia cuộc thi “Trường học Thái Nguyên không ma túy”năm 2026.

Đa dạng hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả giáo dục

Trong bối cảnh giáo dục phổ thông ngày càng chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực, Trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên) xác định việc giáo dục học sinh không chỉ dừng lại ở truyền thụ kiến thức mà còn cần quan tâm đến việc hình thành nhân cách, lý tưởng sống và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Từ định hướng đó, nhà trường chủ động triển khai nhiều hoạt động giáo dục với nội dung và hình thức đa dạng, kết hợp giữa học tập trên lớp với trải nghiệm thực tiễn, tuyên truyền pháp luật, hoạt động tập thể và các chương trình phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan. Mỗi hoạt động hướng đến những mục tiêu cụ thể, giúp học sinh nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng trước những vấn đề của đời sống.

Nổi bật là việc Trường THPT Gang Thép trang trọng tham gia hưởng ứng lễ phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền phòng, chống ma túy dành cho học sinh, sinh viên. Cùng với đó, Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về tác hại của thuốc lá được tổ chức tại trường đã tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức thông qua hình thức thi tìm hiểu hấp dẫn. Cuộc thi “Trường học Thái Nguyên không ma túy” cụm 2 với 19 trường THPT và TTGDNN-GDTX được tổ chức thành công tại nhà trường khẳng định công tác tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao của nhà trường.

Thông qua những hoạt động này, học sinh được khuyến khích chuyển từ tiếp nhận thông tin sang chủ động tìm hiểu, trao đổi và vận dụng kiến thức. Đây cũng là cách nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Gang Thép.

Hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh

Trong hoạt động chuyên môn, Trường THPT Gang Thép tích cực tham gia tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi – Cụm chuyên môn 3. Đây là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực chuyên môn. Việc tăng cường kết nối giữa các đơn vị góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với học sinh, nhà trường chú trọng tạo cơ hội để các em phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo và tinh thần hợp tác thông qua các hoạt động nghiên cứu, thảo luận, trải nghiệm.

Trong hoạt động hướng tới xây dựng “Mái nhà an toàn” trước thiên tai và biến đổi khí hậu, học sinh Trường THPT Gang Thép tích cực trao đổi, nghiên cứu và đề xuất những góc nhìn mới, giải pháp sáng tạo. Hoạt động tạo điều kiện để các em vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, phát triển tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Tích Lương tổ chức chương trình “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Chương trình góp phần trang bị kiến thức pháp luật giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh.

Việc phối hợp với lực lượng chức năng giúp nội dung giáo dục pháp luật trở nên thiết thực, gắn với nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em từng bước hình thành thói quen chấp hành quy định, biết nhận diện nguy cơ và có trách nhiệm hơn với sự an toàn của bản thân cũng như cộng đồng.

Đánh giá về định hướng giáo dục của nhà trường, ông Dương Xuân Hải – Hiệu trưởng Trường THPT Gang Thép nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp giữa dạy kiến thức với giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng sống. Theo định hướng này, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục là giải pháp để học sinh được trải nghiệm, rèn luyện, phát huy năng lực cá nhân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết.

Từ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, giáo dục sức khỏe, nghiên cứu giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đến hoạt động phát triển Đảng… mỗi chương trình đều góp phần mở rộng không gian học tập, đưa kiến thức gắn với thực tiễn cuộc sống.

Nhà trường tiếp tục chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm và phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng trong công tác giáo dục học sinh. Mục tiêu là xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển hài hòa về tri thức, đạo đức, kỹ năng và trách nhiệm công dân.

Việc đa dạng hóa hoạt động giáo dục tại Trường THPT Gang Thép không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn hướng tới hình thành thế hệ học sinh có lý tưởng sống đúng đắn, biết sẻ chia, có năng lực thích ứng và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Đây là nền tảng để các em tự tin bước vào cuộc sống, trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.