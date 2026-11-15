Trường THPT Ea Súp kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 15/11, Trường THPT Ea Súp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986–2026) và đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tham dự có ông Y Giang Gry Niê KNơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Trước thềm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982–20/11/2026), buổi lễ còn là dịp để các thế hệ học trò trở về mái trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè và tri ân những người đã tận tâm vun đắp sự học nơi vùng biên suốt bốn thập kỷ.

Từ những phòng học gỗ đến trường chuẩn quốc gia

Ngày 9/8/1986, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định thành lập Trường Phổ thông trung học Ea Súp. Cơ sở ban đầu chỉ có 3 phòng học bằng gỗ, vách ván, mái tôn, giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn. Đường sá cách trở, mùa mưa lầy lội, mùa khô nắng gắt, bụi đỏ; đời sống người dân khó khăn khiến việc đến trường của học sinh gặp nhiều trở ngại.

Đội ngũ giáo viên những ngày đầu phần lớn vừa rời giảng đường, xa quê đến nhận công tác. Ở tuổi đôi mươi, họ bắt đầu cuộc sống tự lập với đồng lương ít ỏi, vừa lo sinh hoạt, vừa tìm cách duy trì việc học cho con em địa phương.

Đã có những đêm thầy cô thức trắng vì nhớ nhà, có người nghĩ đến chuyện trở về quê hoặc rời bỏ nghề. Nhưng sáng hôm sau, họ vẫn lên lớp, giảng bài và giữ lấy từng học trò. Sự ở lại ấy đặt nền móng cho ngôi trường vùng biên.

Năm 1990, trường hợp nhất với Trường Phổ thông cơ sở Ea Súp, trở thành Trường Phổ thông cấp II–III Ea Súp. Đến tháng 9/2002, bộ phận cấp III được tách chuyển về cơ sở mới, mang tên Trường THPT Ea Súp. Những năm đầu tại địa điểm mới, trường chỉ có một dãy nhà ba tầng vừa làm phòng học, vừa làm nơi làm việc; sân còn ngổn ngang bùn đất, chưa có tường rào, cây xanh.

Qua các thời kỳ, từng thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục xây dựng nền nếp, mở rộng quy mô và nâng chất lượng dạy học. Đến nay, trường có 32 lớp với 1.336 học sinh và 68 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm 2025, đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trong ba năm gần đây đạt trên 99%.

Phía sau kết quả ấy là sự đoàn kết, bền bỉ của tập thể nhà trường và tâm huyết của các thế hệ thầy cô. Với nhiều học sinh gia đình còn khó khăn, vừa học vừa phụ giúp cha mẹ, thầy cô không chỉ tận tụy trên bục giảng mà còn đến từng nhà, vận động các em trở lại lớp khi việc học dang dở. Qua từng thế hệ, những nỗ lực ấy đã giúp học trò vùng biên tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Lê Quang Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Ea Súp cho biết, giá trị đáng quý ở các thế hệ học sinh là ý chí, nghị lực vươn lên và sự bền bỉ biến ước mơ thành hiện thực. Nhà trường trân trọng sự cống hiến của những giáo viên gắn bó từ ngày đầu thành lập, đồng thời tiếp tục đổi mới cách dạy phù hợp với đặc điểm học sinh và yêu cầu giáo dục.

Chú trọng nhân cách, bồi dưỡng khát vọng vươn lên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, biểu dương những kết quả các thế hệ thầy trò đạt được. Ông đánh giá, sự phát triển của Trường THPT Ea Súp thể hiện ở cả quy mô, chất lượng giáo dục, uy tín xã hội và truyền thống sư phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận sự bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã cống hiến cho giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng góp phần tạo điều kiện để trường phát triển.

Đề cập đến ý nghĩa của chặng đường 40 năm, ông Văn đánh giá cao những giá trị nhà trường đem lại đối với cuộc đời của các thế hệ học sinh.

Từ nền tảng hiện có, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, ý thức công dân và khát vọng vươn lên của học sinh.

Cùng với xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm, trường cần củng cố các điều kiện bảo đảm chất lượng, giữ vững kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho giáo viên và học sinh. Môi trường học đường cần bảo đảm an toàn, kỷ cương, thân thiện, gắn giáo dục truyền thống với bồi dưỡng tình yêu quê hương, trách nhiệm đối với cộng đồng và vùng biên giới.

Đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại lễ kỷ niệm, Trường THPT Ea Súp có thêm dấu mốc sau hành trình nỗ lực. Nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo là tiếp tục tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, rèn luyện và có cơ hội trưởng thành từ chính mái trường quê hương.