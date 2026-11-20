Tập thể giáo viên, nhân viên Trường THPT Đồng Hỷ.

Vươn lên từ gian khó

Ngày 8/8/1986, UBND tỉnh Bắc Thái ban hành Quyết định số 111/UB-QĐ thành lập Trường Phổ thông Trung học Kỹ thuật Đồng Hỷ. Đây là dấu mốc khởi đầu của một ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Năm học 1986-1987, trường có 4 lớp với gần 200 học sinh. Do chưa có cơ sở riêng, thầy và trò phải học nhờ tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Cán bộ Nhà trường làm việc trong một gian nhà cấp bốn mượn tạm. Đến tháng 9-1987, Trường đón học sinh về cơ sở mới. Từ vài phòng học đơn sơ, quy mô Nhà trường từng bước được mở rộng.

Sau 10 năm thành lập, Trường có 28 lớp với gần 1.500 học sinh; 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học nghề dần được đầu tư, hoàn thiện. Mỗi công trình được xây dựng, mỗi điều kiện dạy học được cải thiện đều góp phần mở rộng cơ hội học tập cho con em huyện Đồng Hỷ ngày đó và các địa phương lân cận.

Năm 2001, Trường chuyển từ mô hình phổ thông kết hợp dạy nghề sang tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT và chính thức mang tên Trường THPT Đồng Hỷ. Sự thay đổi này mở ra chặng đường phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng giáo dục, đội ngũ và công tác quản lý. Khát vọng khẳng định vị thế của Nhà trường từ đó ngày càng rõ nét.

Có thời điểm, Trường có gần 60 lớp với gần 3.000 học sinh, trong khi phòng học chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều lớp phải học hai ca. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hoạt động tập thể và bảo đảm an ninh trật tự trường học cũng gặp không ít khó khăn.

Giai đoạn 2008-2013, cô giáo Đinh Thị Tuyết Mai, khi đó là Hiệu trưởng Nhà trường, cùng tập thể lãnh đạo, giáo viên đã tập trung tháo gỡ những khó khăn này. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên là tham mưu đầu tư xây dựng nhà lớp học 18 phòng, góp phần giảm áp lực phòng học, đồng thời tạo thêm không gian cho phòng thí nghiệm, phòng chuyên môn và hoạt động hội thảo.

Năm học 2010-2011, có 12 giáo viên của Trường đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó có giải thưởng cấp quốc gia. Đáng chú ý, Đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học có 14/14 em đạt giải cấp tỉnh, dưới sự bồi dưỡng của thầy giáo Trần Quốc Toản.

Nhìn lại giai đoạn này, cô Đinh Thị Tuyết Mai cho rằng: Yếu tố quan trọng giúp Nhà trường vượt qua khó khăn chính là tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Dù chịu nhiều áp lực, mỗi người đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Một tiết học Ngữ văn của cô và trò Trường THPT Đồng Hỷ.

Những nỗ lực ấy được minh chứng bằng kết quả giáo dục qua từng năm học. Trước năm học 2005-2006, trường đã 5 lần được công nhận danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, 4 lần được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Riêng năm học 2005-2006, học sinh Nhà trường giành 134 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đưa Trường vào tốp đầu toàn tỉnh.

Đến năm học 2007-2008, quy mô đạt 55 lớp với hơn 2.800 học sinh; lần đầu tiên trường có 2 giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn Toán trên máy tính cầm tay và Vật lý.

Không chỉ chú trọng chất lượng học tập, Nhà trường còn duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Trường có 3 lần đạt giải Nhì, 4 lần đạt giải Ba toàn đoàn. Những kết quả này cho thấy sự phát triển tương đối toàn diện, từ học tập đến rèn luyện thể chất, giáo dục kỹ năng và xây dựng môi trường học đường.

Bền bỉ nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế

Giá trị của một ngôi trường không chỉ được khẳng định bằng chất lượng giáo dục mà còn thể hiện qua sự trưởng thành và những đóng góp của học sinh sau khi rời ghế nhà trường. Với Trường THPT Đồng Hỷ, hơn 25.000 học sinh trưởng thành từ mái trường là dấu mốc đáng tự hào.

Từ những lớp học đầu tiên đến quy mô Nhà trường hôm nay, nhiều thế hệ học sinh đã tiếp tục học tập, rèn luyện và đảm nhiệm những công việc, vị trí khác nhau trong xã hội. Có người trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, cán bộ nghiên cứu; có người công tác trong lực lượng công an, quân đội, các cơ quan nhà nước; có người trở thành nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân và những người lao động tận tụy trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, cựu học sinh khóa 9 (1994-1997), cho biết: Những kiến thức, bài học và nền tảng nhân cách được bồi đắp từ thời học sinh đã trở thành hành trang để tôi trưởng thành trong công việc và cuộc sống. Tôi rất tự hào khi chứng kiến nhiều thế hệ học sinh của Trường thành đạt, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhiều ngành nghề...

Khuôn viên trường THPT Đồng Hỷ.

Trên nền tảng truyền thống ấy, Trường THPT Đồng Hỷ tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thầy giáo Phạm Mạnh Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Trong thời gian tới, Trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng cao chất lượng đội ngũ, có thêm giáo viên đạt thành tích cao và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cùng với đó, Nhà trường tạo điều kiện để học sinh đạt kết quả tốt hơn trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Bốn mươi năm trước, Trường Phổ thông Trung học Kỹ thuật Đồng Hỷ bắt đầu từ những phòng học cấp bốn đơn sơ, với muôn vàn thiếu thốn về điều kiện dạy và học. Bốn mươi năm sau, Nhà trường đã viết nên hành trình đáng tự hào. Chặng đường phía trước còn đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và thích ứng với sự phát triển của giáo dục.