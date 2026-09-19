Trường THPT Đồng Hới: 60 năm 'thắp sáng' ngọn lửa tri thức

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Đồng Hới (1966 - 2026).

Trải qua sáu thập kỷ kiên cường, nỗ lực bám lớp, bám trường, các thế hệ thầy và trò đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng quê hương, đất nước.

Tham dự Lễ kỷ niệm có bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban lãnh đạo Sở; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

​Ký ức hào hùng từ lớp học dưới hầm sâu ​

Trình bày diễn văn kỷ niệm, ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới ôn lại chặng đường 60 năm phát triển nhà trường.

Ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT ôn lại chặng đường 60 năm phát triển của nhà trường.

Ngược dòng lịch sử, năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn ác liệt, Trường cấp III Quảng Bình được tách thành Trường cấp III Đồng Hới và Trường cấp III Quảng Ninh. Mùa tựu trường đầu tiên tại mảnh đất Cồn Chùa, trường đón 365 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên do thầy giáo Hoàng Trọng Đóa làm Hiệu trưởng.

​Trong mưa bom bão đạn, lớp học của nhà trường khi ấy là những căn hầm nửa chìm nửa nổi. Thầy cô giáo vừa cầm phấn trên bục giảng, vừa là chiến sĩ tự vệ chắc tay súng; học sinh đội mũ rơm, mang túi dết đến lớp, đêm ngày cùng đào công sự, chặt lá ngụy trang cho các trận địa pháo cao xạ trên đồi Độc Lập.

Ngày 5/1/1967 trở thành mốc son bi tráng khi máy bay địch ném bom Cồn Chùa làm sập hầm, khiến văn phòng trường bị phá hủy và 3 học sinh thân yêu vĩnh viễn ngã xuống.

Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua bao lần sơ tán qua Mỹ Cương, Trung Nghĩa, Đức Ninh, tiếng giảng bài vẫn vang lên kiên định. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng trăm học sinh nhà trường đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

​Sự kiên cường ấy đã được ghi nhận xứng đáng: năm 1968, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên vào thăm và tặng Bằng khen; năm 1976, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm, động viên thầy trò nhà trường.

​Bước vào thời kỳ đổi mới, Trường THPT Đồng Hới tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Tháng 1/2006, trường trở thành đơn vị THPT thứ hai trong toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 3/2011, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, tháng 7/2026, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đến nay, trường đã có gần 25.000 học sinh tốt nghiệp; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 30 Thạc sĩ.

​Bứt phá chuyển mình, hội nhập trong kỷ nguyên số ​

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Đồng Hới trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị ghi nhận các thành tích giáo dục nhà trường đã đạt được.

Những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt, tháng 7/2026, nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT.

Nêu bật truyền thống được hun đúc qua những năm tháng chiến tranh và quá trình xây dựng, phát triển, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy giá trị truyền thống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học tập số; nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; gắn giáo dục truyền thống với đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái; xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tự học, tự bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong kỷ nguyên số.

Bà Phạm Thị Minh Huệ trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương và mái trường, tập trung học tập, rèn luyện, chuẩn bị tốt hành trang cho con đường “lập thân-lập nghiệp”, tiếp tục viết những trang mới trong lịch sử 60 năm của Trường THPT Đồng Hới.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trường THPT Đồng Hới.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm và niềm tự hào về mái trường qua chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Trường THPT Đồng Hới;

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT tặng nhà trường, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT.