Trường THPT Đặng Thai Mai tạo đà bứt phá từ dấu mốc 25 năm

Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC

Đổi mới từ lớp học

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa). Hướng tới dấu mốc này và Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhà trường phát động đợt thi đua đặc biệt năm học 2026 - 2027 với chủ đề “25 năm phát triển - Khát vọng vươn xa”.

Đợt thi đua dự kiến triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động giáo dục. Trọng tâm không chỉ là tạo không khí sôi nổi chào mừng ngày lễ lớn mà còn thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, giáo dục STEM, phát triển năng lực ngoại ngữ và xây dựng môi trường học đường tích cực.

Một trong những nội dung đáng chú ý là triển khai giáo dục STEM trong các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ. Theo kế hoạch, mỗi bộ môn thực hiện ít nhất hai bài dạy STEM mỗi lớp trong một học kỳ. Qua đó, giáo viên có thêm điều kiện tổ chức hoạt động học tập gắn với thực tiễn, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai (thứ 5 từ phải sang) trao thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường tại Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2026-2027. Ảnh: NTCC

Với cách tiếp cận này, giờ học không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức mà còn hướng đến phát triển năng lực tìm tòi, thực hành và sáng tạo. Học sinh có cơ hội đặt câu hỏi, trao đổi ý tưởng, thử nghiệm cách giải quyết nhiệm vụ và rút ra bài học từ quá trình thực hiện. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó chú trọng khả năng vận dụng kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết.

Nhà trường dự kiến căn cứ kết quả triển khai trong học kỳ I để tổ chức các gian hàng STEM tại Hội Xuân năm 2027. Đây không chỉ là sân chơi trải nghiệm mà còn là dịp để học sinh giới thiệu sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, qua đó phát triển tư duy khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Cùng với STEM, nâng cao năng lực ngoại ngữ được xác định là một hướng đổi mới trong môi trường học đường. Tổ Tiếng Anh dự kiến tổ chức sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh; giáo viên được khuyến khích sử dụng các câu lệnh, lời chào và phản hồi sư phạm cơ bản bằng ngoại ngữ trong giờ học, sinh hoạt lớp và giao tiếp hằng ngày.

Các lớp xây dựng góc tiếng Anh với khẩu hiệu, danh ngôn song ngữ. Mỗi lớp thực hiện một video dài từ 3 - 5 phút giới thiệu về tập thể, có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và ít nhất năm học sinh. Giáo viên tiếng Anh hỗ trợ chuyên môn, giúp học sinh thực hành ngôn ngữ, rèn kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Việc tăng cường sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động thường ngày hướng tới tạo môi trường học tập gần gũi, giúp học sinh chủ động sử dụng ngoại ngữ thay vì chỉ giới hạn trong tiết học chính khóa. Thông qua việc xây dựng video, giới thiệu tập thể và thực hành giao tiếp, các em còn được rèn luyện khả năng trình bày, phối hợp với bạn bè và tự tin thể hiện bản thân.

Trường THPT Đặng Thai Mai tổ chức trao thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi văn hóa, đội tuyển thể dục thể thao và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà. Việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng đại trà với bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội được kỳ vọng tạo nền tảng để mỗi học sinh phát huy tốt hơn khả năng của mình.

Nuôi dưỡng khát vọng vươn xa

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, kỷ niệm 25 năm thành lập là dịp để nhà trường nhìn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, đồng thời tạo động lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

“Điều quan trọng không chỉ là tổ chức các hoạt động kỷ niệm, mà phải tạo được chuyển biến thực chất trong dạy và học. Mỗi giáo viên cần chủ động đổi mới chuyên môn, còn học sinh phải có cơ hội phát huy năng lực, sở trường và tinh thần sáng tạo”, ông Hồng chia sẻ.

Từ định hướng đó, các hoạt động thi đua được thiết kế theo hướng kết hợp nhiệm vụ chuyên môn với trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát triển đời sống tinh thần. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đồng thời nâng cao năng lực ứng xử và giao tiếp của đội ngũ giáo viên trong bối cảnh công nghệ số ngày càng tác động đến hoạt động dạy học.

Học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Ảnh: NTCC

Hội thảo về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng giao tiếp hiệu quả với phụ huynh và học sinh trong thời đại số là một nội dung được đưa vào kế hoạch. Hoạt động hướng tới giúp giáo viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, lựa chọn cách giao tiếp phù hợp và tăng cường sự phối hợp với gia đình trong quá trình giáo dục học sinh.

Đối với học sinh, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, hoa điểm 10 được triển khai gắn với việc thực hiện nền nếp, nội quy, chấp hành quy định về an toàn giao thông và giữ gìn trường lớp xanh - sạch. Các câu lạc bộ năng khiếu được khuyến khích tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh phát huy sở trường và tăng cường tinh thần tập thể.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cũng góp phần tạo không khí phấn khởi trong toàn trường. Nhà trường dự kiến tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ và hội thi văn nghệ; những tiết mục xuất sắc được lựa chọn biểu diễn tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 25 năm thành lập trường.

Ở góc độ học sinh, những hoạt động này tạo thêm cơ hội để các em giao lưu, thể hiện năng khiếu và gắn bó hơn với tập thể lớp, trường. Đặc biệt, khi được tham gia các hoạt động chuyên môn và trải nghiệm, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có điều kiện rèn luyện kỹ năng hợp tác, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong Lễ Tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Em Trần Thị Duyên, lớp 12A4, chia sẻ: “Em mong các hoạt động STEM và tiếng Anh sẽ có thêm nhiều nội dung thực hành để chúng em được trực tiếp trải nghiệm, làm việc cùng các bạn và vận dụng kiến thức đã học. Đây cũng là cơ hội để chúng em tự tin hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp và lựa chọn hướng đi sau THPT”.

Theo kế hoạch, các hoạt động thi đua cần được tổ chức thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế, tránh gây áp lực quá tải cho giáo viên và học sinh. Việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng; đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và hỗ trợ đồng nghiệp.

Nhà trường cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa giáo viên, học sinh, gia đình và các thế hệ cựu học sinh, qua đó bồi đắp niềm tự hào về truyền thống và xây dựng hình ảnh học sinh năng động, trách nhiệm, giàu khát vọng.

Dấu mốc 25 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới. Với trọng tâm đổi mới dạy học, phát triển năng lực học sinh và xây dựng môi trường giáo dục tích cực, Trường THPT Đặng Thai Mai hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong những năm tiếp theo.