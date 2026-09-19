Trường THPT Công Nghiệp: Kết nối học sinh đầu cấp qua “Đêm hội Chào 10”

Các học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh nghèo vượt khó được khen thưởng tại chương trình.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mới của Trường THPT Công Nghiệp. Thực hiện Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, Trường THPT Ngô Quyền được sáp nhập vào Trường THPT Công Nghiệp. Sau sáp nhập, nhà trường hoạt động theo mô hình một cơ sở giáo dục thống nhất, gồm trường chính tại phường Hòa Bình và phân hiệu Ngô Quyền tại phường Thống Nhất.

Màn ra mắt ấn tượng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Quy mô toàn trường hiện có 45 lớp với 1.872 học sinh, trong đó trường chính có 30 lớp, 1.248 học sinh; phân hiệu Ngô Quyền có 15 lớp, 624 học sinh; 114 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Riêng khối 10 có 15 lớp với 626 học sinh.

“Đêm hội Chào 10” được tổ chức không chỉ để chào đón học sinh đầu cấp mà còn góp phần tạo sự gần gũi, gắn kết giữa học sinh với thầy cô và nhà trường ngay từ những ngày đầu năm học.

Các tiết mục văn nghệ giao lưu của học sinh tại chương trình.

Chương trình gồm nhiều hoạt động trẻ trung, gần gũi như màn ra mắt của giáo viên, nhân viên; giới thiệu các câu lạc bộ; màn giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm khối 10 và chuỗi tiết mục liên quân giữa các lớp; giao lưu với các khách mời là các nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Qua các hoạt động, học sinh có cơ hội làm quen, giao lưu và cùng tham gia các hoạt động tập thể.

Trong chương trình, nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao; khen thưởng giáo viên có thành tích trong năm học 2025-2026.

Với chủ đề “Chuyến tàu thanh xuân”, “Đêm hội Chào 10” là điểm khởi đầu để học sinh khối 10 của nhà trường thêm tự tin hòa nhập, xây dựng tình bạn, gắn bó với thầy cô và mái trường.