Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cổ Loa. Ảnh: Mai Khôi.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế bằng những kết quả nổi bật trong công tác dạy và học.

Thông tin về quá trình xây dựng và phát triển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa Lê Văn Chung cho biết, thành lập năm 1966 với tên gọi ban đầu là Trường cấp 3 Đông Anh A, những ngày đầu, trường chỉ có 7 lớp với 216 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là những năm tháng chiến tranh, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì hoạt động dạy và học.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường THPT Cổ Loa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Ảnh: Mai Khôi.

Trải qua 6 thập kỷ, quy mô và chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Hiện nay, trường có 47 lớp với 2.125 học sinh. Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 12 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Nhà trường có 60 lượt cán bộ, giáo viên được nhận bằng khen, giấy khen các cấp và 130 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng. Đến nay, học sinh nhà trường đã giành 191 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng năm học 2025-2026, trường đạt 34 giải, trong đó có 4 giải Nhất, xếp thứ 8 toàn thành phố về thành tích học sinh giỏi.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại. Công trình trường học mới có diện tích 23.178m², đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, góp phần cải thiện điều kiện giảng dạy và học tập.

Lãnh đạo Trường THPT Cổ Loa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Khôi.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn 2020-2021 đến 2024-2025, Trường THPT Cổ Loa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 1283/QĐ-CTN ngày 7-8-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy và học; chú trọng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, lý tưởng, lòng yêu nước và kỹ năng sống cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giảng dạy; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn và hạnh phúc. Địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Cổ Loa, đồng thời tạo động lực để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô.