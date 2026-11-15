Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh kỷ niệm 60 năm thành lập

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Tháng 10/1966, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lớp Toán đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Vinh khai giảng tại Yên Dạ với 36 học sinh. Ra đời giữa những năm tháng chiến tranh phá hoại miền Bắc ác liệt, lớp học chỉ là những nhà tranh, vách đất, lán trại tạm bợ.

Các đại biểu dự lễ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đến năm học 1973-1974, khối chuyên Toán trở về Vinh cùng Trường Đại học Sư phạm Vinh, mở ra chặng đường phát triển mới. Từ lớp chuyên Toán ban đầu, nhà trường từng bước mở rộng các môn chuyên Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn và hệ đào tạo chất lượng cao.

Tháng 11/2009, khối chuyên chính thức phát triển thành Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Qua 60 năm thành lập và phát triển, đã có 13.771 học sinh trưởng thành từ mái trường này.

Thầy giáo Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, thầy giáo Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều dấu mốc đáng tự hào.

Hiện nay, trường đào tạo 7 môn chuyên với gần 1.000 học sinh, tuyển sinh trên phạm vi cả nước, thu hút học sinh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành phố. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng Tin học và phòng học nghe - nói tiếng Anh.

Các đại biểu dự lễ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Là một trong 6 trường chuyên trực thuộc đại học trên cả nước, Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh có lợi thế khi học sinh được học tập trong môi trường học thuật của một trường đại học đa ngành. Hiện trường có 70 cán bộ, giáo viên, trong đó có 14 tiến sĩ, 46 thạc sĩ.

Đến năm 2026, trường có 16 học sinh tham gia và đoạt giải tại các kỳ thi Toán quốc tế, khu vực châu Á - Thái Bình Dương; 500 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Nhiều cựu học sinh trưởng thành, trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân và nhà quản lý.

Các đại biểu dự lễ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Chặng đường 60 năm là dấu mốc khẳng định truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của các thế hệ thầy và trò. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển, xứng đáng là địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài của quê hương Nghệ An và cả nước.

Phát huy truyền thống 60 năm, Hiệu trưởng Phạm Xuân Chung cho biết, nhà trường xác định mục tiêu giai đoạn mới là phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nổi trội trên nền tảng giáo dục toàn diện, giúp các em phát triển tài năng, nhân cách và bản lĩnh.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Hội cha mẹ học sinh tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Với những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp giáo dục, Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Ngọc Hiền - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục; trở thành môi trường đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng lực, tài năng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

TS Nguyễn Ngọc Hiền - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, nhân văn, sáng tạo.

Kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến của học sinh. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể và 3 cá nhân thuộc Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Trường THPT chuyên phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò và sứ mệnh trong hệ thống giáo dục của Nhà trường.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc cho Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh; tặng Bằng khen cho 3 cá nhân Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh.