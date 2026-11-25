Đại biểu và cổ động viên tham dự hội thi.

Chiều 25/11, tại phường Long Xuyên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ An Giang chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2026, cụm thi số 1 với 5 trường THPT tham gia: Chưởng Binh Lễ, Long Xuyên, Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Hiền và Nguyễn Công Trứ.

Phần thi tiểu phẩm của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Trao giải nhất cho Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Các đội trải qua 3 vòng thi: Tự giới thiệu về đơn vị và thông điệp tuyên truyền; trả lời câu hỏi trắc nghiệm về Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và kỹ năng phòng ngừa ma túy; biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Kết quả, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đoạt giải nhất; Trường THPT Long Xuyên đoạt giải nhì; Trường THPT Nguyễn Công Trứ đoạt giải ba. Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho những đội thi xuất sắc.

Hội thi năm 2026 được tổ chức tại 5 cụm trong toàn tỉnh. Các đội đoạt giải nhất cụm sẽ tham gia vòng chung kết cấp tỉnh vào tháng 12/2026.