Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế kỷ niệm 130 năm thành lập

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Quang Tuấn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các thế hệ cựu giáo viên, cựu học sinh và học sinh.

Được thành lập ngày 23/10/1896 theo Sắc dụ của vua Thành Thái, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đã trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trong những ngôi trường giàu truyền thống của cả nước. Từ năm 1995, trường được lựa chọn xây dựng theo định hướng trung học chất lượng cao và đến năm 2009 chính thức chuyển thành trường THPT chuyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, điều được các thế hệ thầy trò Quốc Học gìn giữ không chỉ là truyền thống hiếu học, mà còn là tinh thần tự lực, sáng tạo và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tiếp nối truyền thống ấy, các thế hệ học sinh Quốc Học hôm nay không ngừng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia những sân chơi trí tuệ.

Trong giai đoạn 2016 - 2026, nhà trường duy trì chất lượng giáo dục toàn diện với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% qua các năm. Đặc biệt, học sinh Quốc Học đạt 2.750 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và 629 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 27 giải Nhất. Có 50 lượt học sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Trên đấu trường Olympic quốc tế, học sinh của trường giành 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; cùng 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen Olympic châu Á. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh đạt 23 giải cấp tỉnh và 11 giải cấp quốc gia.

Đáng chú ý, ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026, Quốc Học có học sinh góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, Võ Quang Phú Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân Olympia năm thứ 24.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Quốc Học - Huế không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cùng trường tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa truyền thống Quốc Học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường kết nối, phát huy trí tuệ của các thế hệ cựu học sinh, chuyên gia, nhà khoa học; bảo tồn giá trị di sản của Trường Quốc Học gắn với phát triển giáo dục hiện đại, bền vững. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để trường phát huy truyền thống và thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nhân tài.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.