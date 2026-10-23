Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập Trường.

Lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, ngành Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế.

Được thành lập ngày 23/10/1896 dưới triều vua Thành Thái, Trường Quốc Học – Huế đã trải qua 130 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành cùng lịch sử dân tộc. Từ mái trường bên dòng sông Hương, nhiều thế hệ học sinh đã được hun đúc về tri thức, nhân cách, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế gắn liền với tên tuổi nhiều nhà lãnh đạo, nhà cách mạng, nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập, nhà khoa học Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, nhà thơ Tố Hữu cùng nhiều thế hệ học sinh ưu tú khác.

Tiết mục văn nghệ của giáo viên, học sinh nhà trường trong lễ kỷ niệm 130 năm thành lập.

Tiếp nối truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó, những năm qua, thầy và trò Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ uy tín. Nhà trường từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao tiêu biểu, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho TP Huế và cả nước.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu.

TP Huế tặng hoa và trướng chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế khẳng định, kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tiếp nối của truyền thống, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa thiết thực đối với tương lai của thành phố và đất nước.

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Nhà trường đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Bí thư Thành ủy Huế đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tăng cường kết nối các thế hệ cựu học sinh, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân để phát huy nguồn lực trí tuệ, hỗ trợ học sinh trong học tập, nghiên cứu, hướng nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo.

Tặng hoa tri ân các cựu Hiệu trưởng nhà trường.

Dịp này, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, ghi nhận những đóng góp và thành tích của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục và đào tạo.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 22 đến 24/10, nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức như triển lãm chuyên đề về hành trình 130 năm của nhà trường, hội trại cựu học sinh, giao lưu thể thao, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hội thảo chuyên môn. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Quốc Học – Huế, 130 năm một dòng chảy” góp phần tái hiện những dấu ấn nổi bật trong lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường, kết nối các thế hệ thầy cô, cựu học sinh và học sinh hôm nay.