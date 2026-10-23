Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Ngày 23/10, UBND TP Huế trọng thể tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (1896 – 2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngày 23/10/1896, dưới triều vua Thành Thái, Trường Quốc học Huế được thành lập. Sự ra đời của nhà trường đã mở đầu cho hành trình xây dựng một cơ sở giáo dục có vị trí đặc biệt, gắn bó sâu sắc với lịch sử đất nước và truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng tập thể trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những nhà lãnh đạo, nhà cách mạng, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn hóa và những người có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Những tên tuổi như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập, nhà khoa học Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, nhà văn Tố Hữu và nhiều nhân vật tiêu biểu khác đã góp phần làm nên vị thế đặc biệt của Trường Quốc học trong lịch sử dân tộc.

Tiếp tục truyền thống ấy, ngày nay các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Quốc học - Huế không ngừng khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh với nhiều thành tích xuất sắc khi đạt nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ uy tín như chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nhiều thế hệ cựu học sinh Quốc học tiếp tục có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ hiện đại, giáo dục, y tế…

Trường THPT chuyên Quốc học - Huế - ngôi trường Bác Hồ từng theo học, tròn 130 năm tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Huế thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đạt được trong chặng đường vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia.

Đối với Huế, đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để chuyển hóa truyền thống hiếu học, chiều sâu văn hóa thành lợi thế phát triển thực chất. Do đó, ngành GD&ĐT thành phố cùng Trường THPT chuyên Quốc học - Huế cần tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa truyền thống Quốc học; lấy con người và những giá trị tốt đẹp làm trung tâm của sự phát triển. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Quốc học trở thành môi trường phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tiếp tục xây dựng cơ chế kết nối, quy tụ, phát huy trí tuệ của các thế hệ cựu học sinh, chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài.

Đặc biệt, nhà trường cần tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị cảnh quan, kiến trúc, lịch sử và truyền thống giáo dục, có khả năng tiếp cận tri thức mới và tạo ra những đóng góp có giá trị cho xã hội.