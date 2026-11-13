Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên quốc tế

Quang cảnh chương trình giao lưu.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo, giảng viên Đại học Thái Nguyên; hơn 70 sinh viên đến từ 8 quốc gia: Philippines, Myanmar, Đông Timor, Sri Lanka, Hàn Quốc, Công Gô, Nigeria, Liberia và 40 học sinh trung học phổ thông của Philippines.

Các đại biểu và các sinh viên, học sinh quốc tế dự chương trình

Về phía Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Nguyễn Tất Thành Lào Cai có Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia đón tiếp, giao lưu cùng đoàn.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có tiền thân là lớp chuyên Toán đầu tiên của tỉnh Hoàng Liên Sơn, được thành lập năm 1977. Năm 1989, Trường Phổ thông trung học chuyên Hoàng Liên Sơn chính thức thành lập, sau đó đổi tên thành Trường Phổ thông trung học chuyên Yên Bái. Từ năm 2001, trường mang tên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hoa Lan - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành phát biểu tại chương trình.

Qua 37 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục mũi nhọn tiêu biểu của tỉnh. Trường có khuôn viên rộng hơn 4,9 ha, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư hiện đại. Đội ngũ gồm 92 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có gần 60 thạc sĩ, 2 tiến sĩ và 9 Nhà giáo Ưu tú.

Đến nay, học sinh nhà trường đã giành 728 giải học sinh giỏi quốc gia; giải Khuyến khích Olympic Vật lý châu Á năm 2015 và Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2019.

Trong 5 năm gần đây, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có 34 dự án khoa học - kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh, 6 dự án đạt giải cấp quốc gia. Riêng năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường giành 10 giải cấp tỉnh và 2 giải cấp quốc gia trong lĩnh vực này. Những năm gần đây, trên 60% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu cả nước.

Các đại biểu và các sinh viên, học sinh quốc tế dự chương trình.

Bên cạnh giáo dục mũi nhọn, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua hơn 20 câu lạc bộ cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tình nguyện. Phát huy truyền thống, trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng môi trường học tập hiện đại, hội nhập.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng quà các đoàn tham gia giao lưu.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu cùng sinh viên Đại học Thái Nguyên, học sinh quốc tế và học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Lào Cai) tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các nền văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và đoàn sinh viên, học sinh quốc tế biểu diễn.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu đất nước, con người và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giới thiệu văn hóa của học sinh 8 quốc gia tham dự. Trong trang phục truyền thống, các học sinh quốc tế giới thiệu các nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người và bản sắc dân tộc của đất nước mình bằng tiếng Anh, tạo không khí sôi nổi, góp phần kết nối các nền văn hóa.

Đại diện các sinh viên giới thiệu về đất nước mình.

Bên cạnh đó, đoàn khách cũng tham quan không gian văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao đỏ và phòng truyền thống của nhà trường, nghe thuyết minh bằng tiếng Anh. Các hiện vật, hình ảnh và mô hình trưng bày giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về bản sắc văn hóa các dân tộc, cũng như lịch sử hình thành và phát triển của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Đoàn khách tham quan, không gian văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao đỏ và phòng truyền thống của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Không khí giao lưu trở nên sôi nổi hơn với các trò chơi dân gian như ném còn, bịt mắt bắt dê thu hút đông đảo học sinh và thành viên đoàn khách tham gia, tạo không khí giao lưu sôi nổi. Hoạt động nhảy sạp, múa xòe đoàn kết mang đến những khoảnh khắc vui tươi, gần gũi, giúp học sinh quốc tế trực tiếp trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.

Không khí giao lưu trở nên sôi nổi với các trò chơi dân gian thu hút đông đảo học sinh và đoàn khách cùng tham gia

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, các thành viên đoàn còn tham quan khuôn viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu cùng thầy cô, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chụp ảnh lưu niệm với đoàn sinh viên - học sinh quốc tế.

Chương trình không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai mà còn mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy kết nối giáo dục quốc tế cho học sinh.