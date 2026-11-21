Học sinh và giáo viên xem trích đoạn tuồng “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” do NSND Phương Thảo thể hiện. Ảnh: Kim Chánh

Câu lạc bộ tập hợp học sinh thuộc 3 lớp chuyên Văn khối 10, 11, 12, với lực lượng nòng cốt trước mắt khoảng 30 thành viên.

Tại chương trình, sau phần ra mắt câu lạc bộ, các em học sinh được giao lưu cùng các diễn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ về nghệ thuật Hát bội Bình Định và Bài chòi. Những câu chuyện về lịch sử hình thành, đặc trưng biểu diễn và giá trị văn hóa của các loại hình nghệ thuật truyền thống được chia sẻ gần gũi, sinh động. Nhiều câu hỏi của học sinh được đặt ra, tạo không khí trao đổi cởi mở, giúp các em hiểu thêm về những di sản nghệ thuật gắn bó với quê hương.

Em Lê Mai Khôi (học sinh lớp 10 Văn) đặt câu hỏi cho các diễn giả. Ảnh: Kim Chánh

Điểm hấp dẫn của chương trình là phần minh họa trực tiếp bằng những câu hát, làn điệu đặc trưng của nghệ thuật truyền thống do NSND Hòa Bình và NSƯT Băng Châu thể hiện. Qua từng lời ca, cách nhả chữ, luyến láy và biểu cảm của người nghệ sĩ, học sinh có dịp cảm nhận rõ hơn nét độc đáo, sức hấp dẫn của nghệ thuật Hát bội và Bài chòi.

Bên cạnh đó, các em còn được thưởng thức trích đoạn tuồng “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” do NSND Phương Thảo thể hiện và trải nghiệm hội Bài chòi, góp phần làm phong phú thêm những hiểu biết về nghệ thuật truyền thống.

NSND Hòa Bình tâm sự với các em học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về các làn điệu hát bội. Ảnh: Kim Chánh

Không dừng lại ở việc thưởng thức, chương trình còn tạo điều kiện để học sinh chủ động giao lưu, đặt câu hỏi và bày tỏ những cảm nhận của mình với các diễn giả. Từ những trao đổi trực tiếp, các em hiểu hơn về quá trình gìn giữ, truyền dạy nghệ thuật truyền thống cũng như những nỗ lực của các nghệ nhân, nghệ sĩ trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Việc ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống” là hoạt động thiết thực của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong việc tăng cường giáo dục văn hóa, nghệ thuật cho học sinh. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ hướng đến xây dựng môi trường để học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê, phát huy khả năng sáng tạo và từng bước hình thành ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.