Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kỷ niệm 40 năm thành lập

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ phải sang) tặng Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường. Ảnh: P.T

Tại lễ kỷ niệm, thầy Lê Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã ôn lại hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ đặt nền móng và xây đắp nhà trường suốt bốn thập kỷ qua.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiền thân là Trường Năng khiếu cấp 2 và cấp 3 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 787/QĐ.UB ngày 4-4-1986 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, ngày 15-10-1986, nhà trường chính thức khai giảng khóa học đầu tiên với 38 cán bộ, giáo viên, 5 môn chuyên và 58 học sinh.

Từ những ngày đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lực lượng cán bộ, giáo viên còn mỏng, trải qua 40 năm nỗ lực không ngừng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn giữ vững vị thế "lá cờ đầu" của ngành GD-ĐT thành phố. Các thế hệ học sinh nhà trường đã đoạt được 38 giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực, 1.538 giải học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia, hơn 15.000 giải HSG cấp tỉnh, thành phố cùng nhiều giải thưởng khác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao...Từ mái trường này, đã có hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng nhiều chuyên gia, trí thức trưởng thành, đóng góp cho đất nước.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: P.T

Với những thành tích xuất sắc đó, nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III (năm 2004), hai lần nhận Huân chương Lao động hạng II (năm 2006 và năm 2011) cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD-ĐT và UBND thành phố.

Bước sang chặng đường mới, Hiệu trưởng Lê Thanh Hải cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục kiên định sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, giàu tâm huyết; phát triển môi trường học thuật chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đồng thời, trường chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để học sinh phát triển toàn diện.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: P.T

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đối với sự nghiệp giáo dục của thành phố. “Trong hệ thống các trường THPT chuyên trên toàn quốc, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn xứng đáng là ngôi trường có uy tín về chất lượng giáo dục. Nhà trường luôn giữ vị trí quan trọng về kết quả trong các kỳ thi HSG cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trong đó có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic các môn văn hóa, Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Trí tuệ nhân tạo quốc tế, Tin học Văn phòng thế giới và nhiều cuộc thi khác”- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho tập thể Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: P.T

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT, trong giai đoạn phát triển mới, TP Đà Nẵng rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực. Vì vậy, lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục kỳ vọng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống "Dạy tốt - Học tốt", giữ vững vai trò trung tâm bồi dưỡng nhân tài của Đà Nẵng. Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng hơn nữa trong việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chuẩn bị hành trang vững chắc cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tri ân các thế hệ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: P.T

Nhân dịp này, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vinh dự được UBND thành phố trao tặng Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển; Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường; Giám đốc Sở GD-ĐT tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Văn nghệ chào mừng 40 năm thành lập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: P.T