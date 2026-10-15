Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kỷ niệm 40 năm thành lập

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, giai đoạn 1981–1986, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức các lớp chuyên đầu tiên, học tạm tại Trường Phổ thông trung học Phan Châu Trinh. Dù còn nhiều khó khăn, mô hình đào tạo học sinh năng khiếu đạt kết quả tích cực tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, tạo tiền đề thành lập trường chuyên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ phải qua) trao Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Ngày 4/4/1986, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp 2 và cấp 3 tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ngày 15/10/1986, trường khai giảng khóa đầu tiên với 38 cán bộ, giáo viên và 58 học sinh.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành một trong những cơ sở giáo dục mũi nhọn của TP Đà Nẵng, với nhiều thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhà trường ghi nhận 38 giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực, hơn 1.500 giải học sinh giỏi quốc gia và hơn 15.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004 và Huân chương Lao động hạng Nhì vào các năm 2006, 2011, cùng nhiều phần thưởng của các cấp, ngành.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong 40 năm qua.

Bà nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của thành phố, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống “Dạy tốt – Học tốt”, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vai trò nòng cốt trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đà Nẵng và cả nước.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.