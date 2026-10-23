Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tổ chức lễ xuất quân cổ vũ thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chiều 23-10, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tổ chức lễ xuất quân cổ vũ thí sinh Trần Võ Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, đại diện của tỉnh Khánh Hòa tham dự chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Đông Hải, cùng giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ xuất quân.

Tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh đã xem phim tài liệu về chặng đường 15 năm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia và giao lưu với em Trần Võ Gia Bảo. Đây là lần thứ 2 nhà trường có thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Khánh Hòa có thí sinh vào chung kết cuộc thi.

Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng 1-11 tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối cầu truyền hình với 4 điểm tại 4 tỉnh, thành phố có học sinh tham dự, gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Tại Khánh Hòa, điểm cầu đặt tại Công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải), dự kiến khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân sẽ tham dự cổ vũ cho em Gia Bảo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại lễ xuất quân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa và quà động viên, cổ vũ thí sinh Trần Võ Gia Bảo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, việc em Trần Võ Gia Bảo giành quyền tham dự vòng chung kết là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện bền bỉ. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và đội ngũ thầy cô giáo trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn đối với bản thân em Gia Bảo, gia đình, nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo và cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí mong Gia Bảo sẽ thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, khiêm tốn và quyết tâm cao nhất, thể hiện hình ảnh đẹp của học sinh Khánh Hòa thông minh, tự tin, bản lĩnh. Lãnh đạo tỉnh, thầy cô, gia đình, bạn bè luôn tin tưởng, cổ vũ để em tỏa sáng trên sân chơi trí tuệ toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất trong công tác dạy học để giúp học sinh phát huy hết khả năng của mình; đồng thời quan tâm bồi dưỡng các học sinh đạt thành tích học tập nổi bật.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa và quà cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo.

Lãnh đạo phường Đông Hải tặng hoa cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo.

Đại diện đơn vị tài trợ tặng quà cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa và quà cổ vũ em Gia Bảo; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Đông Hải, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đơn vị cũng tặng hoa, quà động viên tinh thần em Trần Võ Gia Bảo tham gia vòng chung kết tự tin và chiến thắng.

Đông đảo thầy cô và học sinh cổ vũ, động viên thí sinh Trần Võ Gia Bảo tham dự vòng chung kết.

Tin, ảnh: H.DUNG