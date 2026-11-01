Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp NEX 2026

Tham dự lễ bế mạc có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và các đại biểu tham dự lễ bế mạc và trao giải Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026.

Trong 2 ngày diễn ra, CamaUP’26 đã có nhiều hoạt động kết nối, chia sẻ, trải nghiệm và tranh tài sôi nổi.

Tiếp nối tinh thần “Con Nước Mới”, không gian trưng bày CamaUP Tech Showcase 2026 với chủ đề “Chạm công nghệ - Mở tương lai” đã mang đến nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến.

Nổi bật là các giải pháp thiết bị bay không người lái (Drone/UAV) của VNPT cùng ba giải pháp thực tiễn trong hành trình vận hành số do 3A phối hợp với Thiên Tú và Tin Học Như Ý thực hiện.

Sự kiện tạo cầu nối quan trọng giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, qua trao đổi về khả năng ứng dụng và kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương.

Nghệ sĩ thực tế ảo MinHang dùng công nghệ để kể những câu chuyện về ký ức, thiên nhiên và con người.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng vinh danh nhiều tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt trao giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp NEX 2026 cho Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) với dự án “Giáp xanh lục bình”.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao Giải Nhất Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và công nghệ CAT 2026 cho tác giả Trần Thị Diễm Sơn với tác phẩm “Cà Mau thương mến”.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Quách Văn Ấn trao giải Nhất Hội thi trưng bày và quảng bá du lịch cho Mầm non - Trung tâm Ngoại ngữ - Tiền tiểu học Đạt Thành (phường Bạc Liêu).

Tại chương trình, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Viện Đào tạo Bách khoa và Viện Đổi mới sáng tạo văn hoá, giáo dục và khởi nghiệp Việt Nam.

Đánh giá về thành công của sự kiện, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Quách Văn Ấn cho biết: “Hai ngày qua đã gợi mở một cách làm mới cho tỉnh: xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cộng đồng; mời viện, trường và chuyên gia cùng nghiên cứu; tổ chức thử nghiệm, đánh giá trong điều kiện phù hợp; sau đó hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn, thương hiệu và phát triển thị trường”.

Ông Quách Văn Ấn nhấn mạnh: “Chuỗi công việc này cần được duy trì liên tục sau sự kiện, có đầu mối theo dõi, mốc thời gian thực hiện và đo lường kết quả cụ thể đối với các kiến nghị từ Diễn đàn, nhu cầu công nghệ cũng như các dự án NEX có tiềm năng”.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Quách Văn Ấn phát biểu tại lễ bế mạc.

CamaUP’26 không chỉ là nơi giới thiệu những ý tưởng mới, mà còn góp phần thúc đẩy kết nối giữa công nghệ với nhu cầu thực tiễn, hướng đến giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và đời sống cộng đồng.

Ngày hội đã khép lại nhưng mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, đưa các ý tưởng sáng tạo từng bước trở thành những sản phẩm, giải pháp có giá trị, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau phát triển./.