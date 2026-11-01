Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần thứ hai liên tiếp có quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Trao giải cho các thí sinh trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV

Trận chung kết diễn ra sáng nay là cuộc tranh tài giữa Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).

Bước vào cuộc thi, Anh Đức thể hiện phong độ khá ổn định. Sau phần Khởi động, em có 80 điểm, xếp thứ hai, bám sát Thái Dương với 85 điểm. Ở phần Vượt chướng ngại vật, Anh Đức tiếp tục tích lũy điểm số, trước khi tạo bứt phá trong phần Tăng tốc. Với khả năng giải nhanh mật mã, Anh Đức là thí sinh duy nhất tìm ra đáp án câu hỏi thứ 3, giành 40 điểm. Kết thúc phần thi này, nam sinh vươn lên dẫn đầu với 190 điểm, bỏ xa các đối thủ.

Đầu cầu cổ vũ Anh Đức tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh VTV

Bước ngoặt đến ở phần Về đích. Dù trả lời sai 2 câu hỏi đầu trong gói của mình, Anh Đức đã chọn đúng Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối về nhà văn Nguyễn Tuân, giành 40 điểm và nâng tổng điểm lên 210. Ở lượt thi của Thái Dương, Anh Đức tiếp tục tận dụng cơ hội khi đối thủ trả lời sai để giành thêm điểm.

Anh Đức tiếp tục ghi điểm ở câu hỏi về Trưởng Ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nam sinh đưa ra đáp án Nguyễn Văn Tố, nâng tổng điểm lên 260, tạo khoảng cách lớn với các đối thủ.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức giành ngôi Quán quân; Nguyễn Huy Quang Minh giành Giải nhì; đồng Giải ba được trao cho Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương.

Trước trận chung kết, Anh Đức gây chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Là học sinh chuyên Sử, em cho biết yêu thích việc tìm hiểu, kết nối các dữ kiện lịch sử để lý giải những vấn đề chưa biết.

Năm 2025, chức vô địch cuộc thi cũng thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Trần Bùi Bảo Khánh.