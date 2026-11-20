Đại diện Hội Cựu giáo chức Trường THPT Chuyên Hà Giang tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2026–2027, Trường THPT Chuyên Hà Giang có 30 lớp với 1.037 học sinh và 84 cán bộ, giáo viên. Những năm qua, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu khối THPT của tỉnh.

Năm học 2025–2026, học sinh nhà trường đạt 96 giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và 47 giải cấp tỉnh lớp 12. Tại Olympic Trại hè Hùng Vương, đoàn học sinh giành 47 huy chương, gồm 7 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng. Đặc biệt, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nhà trường đạt 15 giải; lần đầu tiên có học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026.

Đại diện nhà trường trao Bằng khen cho các giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, giáo viên đã tận tâm, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện, xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo để mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy năng lực và đạt được những thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, nhà trường tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dạy và học.